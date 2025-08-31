Ministrul Mediului: Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată. Voi începe demersurile

31-08-2025 | 15:43
Padurea Baneasa
Agerpres

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată, anunţând că va începe demersurile în acest sens.

Mihaela Ivăncică

Ea menţionează că va organiza, vineri, o dezbatere pe această temă cu societatea civilă şi cetăţenii, la care va invita şi reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 1, Consiliului Judeţean Ilfov.

”Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Nu avem spaţii verzi suficiente în Bucureşti, iar betoanele deja ne sufocă. De ani de zile se discută despre protejarea Pădurii Băneasa pentru a nu ne trezi cu blocuri sau alte construcţii prin ea. Sunt mulţi care se uită la acest plămân verde a peste 2 milioane de români doar ca un teren numai bun de investit şi betonat, la momentul potrivit, când nu va mai exista aşa multă presiune publică”, a afirmat Diana Buzoianu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Buzoianu: Avem o comoară națională care trebuie salvată

Ea a menţionat că a văzut discuţiile apărute în spaţiul public cu privire la aria naturală protejată.

”Deşi încă discuţia e doar la nivel de Bucureşti, am datoria, în calitate de ministră a Mediului, să pun umărul să construim împreună o poveste de succes prin protejarea unei comori naţionale. Am citit scrisoarea publică a celor peste 40 de asociaţii. Da, Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată. Voi începe demersurile în acest sens pentru a ne asigura că această pădure rămâne o moştenire dată din generaţie în generaţie pe mai departe”, a anunţat Buzoianu.

Alexandru Coman
Un om de afaceri sibian, dispărut de trei luni, a fost găsit mort în Pădurea Băneasa din București

Ea adăugat că vineri va organiza, la Ministerul Mediului, o dezbatere cu societatea civilă şi cetăţenii, la care va invita şi reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti, Primăriei Sectorului 1, Consiliului Judeţean Ilfov.

”Avem cu toţii o responsabilitate uriaşă pe umerii noştri să punem la punct un proiect care să protejeze toată Pădurea Băneasa - o comoară care nu trebuie pierdută sub nicio formă”, a conchis ministrul Mediului.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 31-08-2025 15:43

