Ce se va întâmpla cu Pădurea Băneasa din martie. Sute de copaci, tăiaţi în ultimele zile

Din luna martie, Pădurea Băneasa va avea statut de ''pădure de protecție'' și ''pădure-parc''.

Altfel spus, va fi protejată prin lege și nimeni nu va mai putea să taie arborii. Decizia a fost anunțată chiar de ministrul Mediului, care a mers în zonă să vadă cu ochii lui, dacă defrișările făcute în ultima perioadă au fost sau nu legale. Oficialii precizează că pe viitor, inclusiv pădurea Andronache, cea de la Roșu și o parte din pădurea Snagov, vor fi aparate prin lege.

Aflată la 10 kilometri de Bucureșți, pădurea Băneasa, care se întinde pe 1.343 de hectare este încă o oază. Din păcate, numai în ultimele săptămâni, sute de arbori au fost doborâți și sunt împrăștiați la nici 100 de metri de drumul principal.

24 de hectare. Adică 1.669 de arbori: tei, stejari, frasini și carpeni. Atât s-a exploatat din Pădurea Băneasa. Peste 60 la sută dintre ei sunt copaci tineri, fără nici un fel de problemă.

Bărbat: „Noi am rămași surprinși de ce se întâmplă, fără comunicare. Chiar înainte de Crăciun au început să apară oameni lucrători. Am sunat la poliție, am sunat unde am știut și noi să sunăm, nu ți s-a explicat ce se întâmplă."

Toate tăierile, spun reprezentanții Romsilva, sunt legale și sunt făcute cu scopul de a se regenera pădurea. Și nu este singurul caz. În pădurea Snagov s-au tăiat, tot legal, hectare întregi pentru lemn de foc sau mobilă. Dar în apropiere s-au ridicat de-a lungul timpului și vile.

Ministrul Mediului a trimis în Pădurea Băneasa Corpul de Control și Garda Forestieră pentru a verifica dacă într-adevăr exploatările forestiere au fost legale. După ce a văzut dimensiunea tăierilor, a decis să interzică exploatarea lemnului în scop economic. Atât în zona deținută de privați, nu mai puțin de 67 la sută din suprafață, cât și în cea a statului, căruia îi revine 37 la sută.

Costel Alexe, ministrul Mediului: „În această pădure nu se vor mai efectua decât lucrări de igienizare din martie încolo, când vom avea pădure de protecție și, evident, o mare suprafață pădure-parc."

Totodată, ministrul susține că va interzice tăierile în scop economic și în câteva parcele din Pădurea Snagov, în pădurea Andronache și Pădurea Roșu și că proprietarii privați vor fi despăgubiți de stat. Nu se știe deocamdată cu cât.

Anul trecut, Inspectorul PRO v-a arătat dimensiunea exploatărilor forestiere din jurul Capitalei. Planul de regenerare pentru 2019 prevedea doborârea a 74 de hectare și împădurirea a numai 20.

Reporter: „Sunteți mulțumit de felul în care se face în acest moment regenerarea?”

Gheorghe Mihăilescu, directorul Romsilva: „Nu vreau să-mi asum un lucru pe care nu l-am verificat personal."

Pentru ca oamenii să trăiască într-un mediu sănătos, în jurul Capitalei ar trebui să existe peste 100.000 de hectare de pădure. În prezent sunt doar 18.000 și din care se taie în permanență.

