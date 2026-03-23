„Toate aceste măsuri au rolul de a stabiliza, dar nu pot schimba dinamica de la nivel mondial. Pot avea un impact pozitiv, dacă la nivel internațional prețul se va stabiliza sau va scădea. În momentul de față nu se pune problema limitării consumului de carburanți pentru populație”, a declarat Bogdan Ivan, luni, la finalul BPN al PSD.

Ministrul a enumerat măsurile care urmează să fie adoptate de Guvern prin ordonanţă de urgenţă în zilele următoare.

„Principalele măsuri care vor viza o decizie a Guvernului României, prin adoptarea unei ordonanţe de urgenţă în zile următoare, prevăd următorul lucru: declararea stării de criză în domeniul combustibililor, limitarea exporturilor de diesel din ţara noastră, limitarea adaosului comercial al companiilor din industria petrolieră la 50% din media anului 2025. Crearea unui mecanism prin care sunt zero şanse de a specula o creştere artificială a combustibililor la pompă şi eliminarea obligativităţii de minim 8% biocombustibili la benzină, lucru care, de asemenea, pune o presiune asupra preţului", a declarat Ivan.

El a amintit şi schema propusă împreună cu miniştrii Agriculturii şi Transporturilor, care prevede „o bonificaţie de 85 de bani pe litru pentru transportatori" şi „2,6 lei pe litru reducere din acciză" pentru motorina utilizată de agricultori.

Guvernul a anunţat luni că va adopta marţi o ordonanţă de urgenţă prin care va fi declarată situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, urmând să fie stabilite măsuri de protejare a economiei şi a populaţiei pe durata acestei perioade.