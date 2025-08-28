Ministrul Dezvoltării: Localităţile cu mai puţin de 4.500 de locuitori pot avea Poliţie Locală cu cel mult trei angajaţi

28-08-2025 | 23:06
Cseke Attila
Inquam Photos / Pană Tudor

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că localităţile care au mai puţin de 4.500 de locuitori vor putea înfiinţa Poliţie Locală cu cel mult trei angajaţi, iar salariile acestora vor trebui asigurate din veniturile proprii ale primăriilor.

Mihaela Ivăncică

Cseke Attila a explicat, joi seară, la Digi 24, că localităţile mici, cu mai puţin de 4.500 de locuitori, vor putea avea, la nivelul Primăriilor, Poliţie Locală, cu condiţia ca banii pentru fondul de salarii al acestei instituţii să fie asigurat din venituri proprii. De asemenea, în aceste comune mici nu vor putea exista mai mult de trei poliţişti locali.

”În ceea ce priveşte organizarea Poliţiei Locale, e decizia şi atribuţia primăriei ca şi instituţie care se bucură de autonomie locală, de a avea poliţie locală sau de a nu avea. Deci un primar şi astăzi poate să decidă să îmi spună: dom'le, nu am nevoie de Poliţie Locală, mă organizez altfel sau am posibilitatea să reduc Poliţia Locală, această posibilitate a existat şi până acum”, a subliniat ministrul Dezvoltării.

Scopul măsurii: reducerea cu 4.000 a posturilor din Polițiile Locale

El a precizat că noile prevederi au la scop reducerea personalului din Poliţiile Locale cu cel puţin 4.000 de posturi.

În ceea ce priveşte reducerea numărului de posturi din administraţia publică locală, Cseke a explicat că s-a agreat ca fiecare primărie să reducă cu 25% numărul de posturi din organigramele existente, el subliniind că acolo unde administraţiile locale nu au ocupat complet schema de personal se vor desfiinţa posturi neocupate, însă acolo unde schema de personal este complet ocupată, unii angajaţi vor trebui concediaţi.

Cseke Attila
Ministrul Dezvoltării: „Anul acesta nu se vor încheia noi contracte pe programul Anghel Saligny şi la CNI”

În acest context, ministrul a reafirmat că îşi doreşte să fie organizate ”concursuri obiective” atunci când se va stabili cine pleacă şi cine rămâne în funcţiile din administraţia publică.

Motivul pentru care Guvernul împarte Pachetul 2 de măsuri fiscale în șase ”pachețele” de reforme. Cele mai importante decizii

