Câți români susțin introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat. MApN vrea creșterea armatei

17-09-2025 | 20:28
Într-un context politic sensibil, introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat este susținută de o bună parte dintre români.

Potrivit unui sondaj INSCOP Research, 74% dintre respondenți au o părere bună despre această inițiativă, și doar 20% se declară împotrivă.

Sprijinul este mai accentuat în rândul bărbaților, iar cel mai mare interes se vede în segmentul de vârstă 30–44 de ani, dar și în rândul persoanelor de peste 78 de ani.

În ceea ce privește orientarea politică, cel mai ridicat nivel de susținere, este în rândul alegătorilor PNL, urmați de cei ai PSD, USR și AUR.

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.100 de persoane, având o marjă de eroare de plus minus 2,95%. Ministrul Apărării a afirmat miercuri că își dorește o creștere a numărului de militari activi, și în rezervă.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: „Este nevoie de o forță mai mare numeric a Armatei Române și, undeva, în jur de 120.000 este o țintă pe care ne-o dorim într-un orizon de timp rezonabil. Sunt niște lucruri clasificate care sunt în detaliu împărtășite cu aliații noștri NATO, este nevoie pe măsură - este nevoie de efective mai mari. Avem un plan de înzestrare agreat”.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 17-09-2025 20:18

Rusia testează Occidentul prin drone trimise în Polonia și România, avertizează șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Mesajul vine la câteva zile după ce NATO a lansat misiunea Santinela Estică, pentru a răspunde provocărilor Moscovei.

