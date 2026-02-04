Până la elaborarea şi adoptarea planului de eficientizare a activităţii STB, nu se pune problema majorării tarifelor sau eliminării unor gratuităţi, a precizat PMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

"STB păstrează gratuitatea pentru pensionari. Orice altă informaţie citiţi pe site-uri este fake news. Primarul Ciprian Ciucu a cerut un plan de eficientizare a STB pentru a evita insolvenţa şi a îmbunătăţi condiţiile de transport public pentru bucureşteni", transmite PMB.

Cine beneficiază de transport gratuit în București

Conform sursei oficiale, în prezent circulă gratuit cu mijloacele de transport ale STB:

toţi pensionarii cu domiciliul stabil în Bucureşti (peste 467.000);

elevii (peste 66.000);

persoanele cu handicap (peste 18.000);

donatorii onorifici de sânge, anumţi angajaţi ai instituţiilor publice, foştii deţinuţi politici, persoane persecutate politic, eroii Revoluţiei şi urmaşii acestora, veterani, invalizi, văduve de război (7.800 în total).

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut marţi STB şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti să prezinte un plan de reducere a cheltuielilor şi de eficientizare a activităţii.

Solicitarea a venit după ce Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joia trecută, majorarea preţului pentru călătoriile metropolitane şi realizarea unui audit la STB.

"Am cerut conducerilor STB şi ADI TPBI să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor şi de eficientizare a activităţii companiei! Dacă va fi viabil, îl voi înainta Consiliului General şi Guvernului, îl voi discuta cu sindicatele. Împreună, trebuie să evităm insolvenţa şi să îmbunătăţim condiţiile de transport public pentru bucureşteni", a anunţat Ciucu.