Ministerul Mediului începe selecția pentru directorul general al Apelor Române. Interviurile vor fi înregistrate și publicate

05-01-2026 | 09:30
diana buzoianu

Ministerul Mediului demarează selecția pentru noul director general al Administrației Naționale „Apele Române”, după demisia lui Florin Ghiță în urma scandalului apei potabile din Prahova.

autor
Aura Trif

Termenul limită de depunere a candidaturilor este 12 ianuarie. Interviurile, programate în intervalul 14 - 16 ianuarie, vor fi înregistrate şi publicate.

Selecție „transparentă” pentru noul director ANAR

”Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă declanşarea, în premieră, a unui proces de selecţie transparent pentru ocuparea funcţiei de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, marcând o schimbare fundamentală de abordare în modul de numire a conducerii uneia dintre cele mai importante instituţii din domeniul gospodăririi apelor din România”, transmite luni instituţia.

Ministerul precizează că, pentru prima dată, numirea viitorului director general ANAR se realizează ”printr-un demers deschis, public şi fundamentat pe competenţă şi integritate, după o perioadă îndelungată în care conducerea instituţiei a fost stabilită prin numiri eminamente politice, în care criteriile profesionale şi de integritate au fost secundare susţinerii din partea politicienilor”.

„Administraţia Naţională «Apele Române» a fost, de-a lungul anilor, afectată de scandaluri publice repetate, care au erodat încrederea cetăţenilor şi au slăbit capacitatea instituţiei de a-şi îndeplini misiunea. Este momentul unei schimbări reale. România are nevoie de o reformă profundă a sistemului de gospodărire a apelor, după decenii de investiţii insuficiente şi de decizii luate fără o viziune coerentă. Prin acest proces deschis şi riguros, ne propunem să identificăm un profesionist care să aibă competenţa, integritatea şi autoritatea necesare pentru a conduce ANAR într-o etapă critică pentru siguranţa hidrologică a ţării”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Procesul de selecţie este organizat într-un cadru de maximă transparenţă, care presupune înregistrarea şi publicarea interviurilor, pentru a asigura responsabilitate publică şi un standard ridicat de credibilitate instituţională.

Cum se depun candidaturile

Candidaţii vor fi intervievaţi de o comisie formată din experţi cu recunoaştere internaţională în domeniul gestionării apelor, cu experienţă relevantă în politici publice, infrastructură hidrotehnică, managementul riscului la inundaţii şi adaptare la schimbările climatice.

Pentru a putea participa la interviu, candidaţii vor transmite un dosar care să conţină următoarele documente:

- copie digitală a actului de identitate;

- documente care atestă experienţa profesională în domeniul apelor, inclusiv experienţa academică, dacă este cazul;

- certificat de cazier judiciar din care să rezulte lipsa unor condamnări pentru fapte de corupţie sau trafic de influenţă;

- o scrisoare de intenţie de max. 500 de cuvinte (3000 caractere) care să prezinte succint viziunea managerială şi principalele 3 - 5 măsuri de reformă instituţională pe termen scurt, mediu şi lung.

Dosarele vor fi transmise până la 12 ianuarie 2026, la adresa de e-mail: [email protected].

În situaţia în care anumite documente solicitate nu pot fi depuse la acest termen din motive care ţin de emiterea lor de către instituţii publice, candidaţii pot transmite dovada solicitării acestora.

Interviurile vor avea loc în perioada 14–16 ianuarie 2026.

”Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi reafirmă angajamentul pentru profesionalizarea conducerii instituţiilor din subordine şi pentru consolidarea capacităţii statului român de a gestiona eficient riscurile hidrologice, investiţiile strategice şi politicile de adaptare la schimbările climatice”, subliniază instituţia.

Directorul general al Administraţiei Naţionale Apele Române, Florin Ghiţă, şi-a prezentat demisia de onoare la începutul lui decembrie 2025 în urma crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa. Interimatul a fost preluat de Sorin Rândaşu, directorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul instituţiei.

