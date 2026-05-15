Aplicația va fi disponibilă în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store începând cu data de 18.05.2026.

Aplicația „iBon” va permite utilizatorilor sã verifice dacã un bon fiscal a fost emis în mod corect, prin fotografierea bonului, și preluarea automatã a datelor astfel scanate în aplicație iar ulterior verificarea acestora cu baza de date.

Versiunea 1.0 a aplicației „iBon” va fi disponibilã pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare IOS și Android și va putea fi descãrcatã din magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store. Totodatã, pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea dedicatã proiectelor de digitalizare derulate la nivelul agenției, vor fi publicate instrucțiunile de utilizare a aplicației, pentru sprijinirea utilizatorilor în parcurgerea pașilor necesari verificãrii bonurilor fiscale.

Principalele funcționalitãți disponibile în versiunea 1 a aplicației „iBon” sunt:

- Scanarea bonurilor fiscale care au un ID înscris;

- Încãrcarea de fotografii ale bonurilor fiscale operate direct din aplicația iBon;

- Introducerea manualã a datelor bonurilor fiscale pentru bonurile greu lizibile

- Transmiterea de sesizãri cãtre ANAF: utilizatorii vor avea posibilitatea sa selecteze urmatoarele subiecte: “Nu am putut plati cu cardul”, “Nu am putut identifica pe bon elementele minimale necesare interogarii manuale”, “Nu am primit bon fiscal”.

Aplicația „iBon” nu își propune sã încurajeze formularea de sesizãri pentru care existã mecanisme dedicate la nivelul portalului ANAF, ci sã ofere cetãțenilor un instrument de informare și verificare facil, cu scopul promovãrii conformãrii voluntare și a unui comportament fiscal corect.

În situațiile în care, prin intermediul aplicației, sunt transmise sesizãri privind aspecte cu potențial risc fiscal, acestea sunt analizate, iar resursele necesare verificãrilor specifice sunt prioritizate în vederea prevenirii, descoperirii și combaterii fraudelor și evaziunii fiscale.

Prin lansarea aplicației „iBon”, Ministerul Finanțelor și ANAF continuã procesul de modernizare a serviciilor electronice puse la dispoziția contribuabililor și cetãțenilor. Dezvoltarea aplicației este parte din demersurile de digitalizare a serviciilor fiscale și de creștere a transparenței fiscale și își propune sã încurajeze conformarea voluntarã, sã previnã evaziunea fiscalã și sã îmbunãtãțeascã nivelul de încredere între administrația fiscalã, contribuabili și consumatori, potrivit comunicatului transmis de Ministerul Finanțelor și ANAF.

Având în vedere faptul cã aplicația se va afla în perioada de lansare inițialã, utilizatorii pot sã trimitã feedback atât pentru îmbunãtãțirea funcționalitãților, cât și pentru corectarea erorilor care pot apãrea în aceastã etapã, utilizând formularul de contact – secțiunea IT, disponibil pe site-ul www.anaf.ro.

Ulterior, în faza a doua de dezvoltare a aplicației, programatã pentru semestrul al II-lea al acestui an, utilizatorii vor beneficia și de un sistem de bonusare pentru bonurile scanate/verificate și pentru sesizãrile transmise prin aplicație.