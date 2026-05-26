Cinci polițiști și o femeie s-au deghizat într-o trupă de dansatoare pentru a se apropia de ținta lor în timpul unui festival de dans stradal din provincia thailandeză Lopburi, la aproximativ 145 de kilometri nord de Bangkok.

Poliția l-a prins pe suspect, Mekha Fa-wap-wap, cu peste 53 de pastile de metamfetamină și 200 de pungi de plastic folosite, se presupune, pentru depozitarea și vânzarea drogurilor.

Suspectul a fost ulterior acuzat de deținerea de narcotice de categoria întâi în scopul vânzării și de operarea unui aparat ilegal de jocuri de noroc online.

După ce au realizat cu succes operațiunea, ofițerii, încă îmbrăcați în rochiile lor colorate și cu paiete, s-au pozat în spatele traficantului, încătușat, la secția de poliție din districtul Tha Luang, potrivit The Telegraph.

Autoritățile au distribuit vineri pe internet o fotografie cu momentele de după arestare, însoțită de explicația: „Nu am vrut să ieșim să-l arestăm, e o risipă de bani pe închirierea costumelor”.

Ofițerii thailandezi sunt cunoscuți pentru folosirea unor deghizări neconvenționale pentru a aresta suspecții.

În februarie, polițiștii s-au deghizat în costume de dragon pentru a aresta un hoț suspectat de furtul unor artefacte budiste.

Ofițerii s-au ascuns în costumul roșu în timpul festivităților de Anul Nou Lunar din Bangkok pentru a-l urmări pe suspect, după ce au răspuns la sesizări privind un jaf în suburbiile orașului.