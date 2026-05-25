Trebuie precizat faptul că noua formă a proiectului a adus o diferență majoră față de variantele care au ajuns în spațiul public. Astfel, salariile ar urma să fie calculate pornind de la o nouă valoare de referință: 4.100 de lei, asta ce, inițial, aceasta era de 4.325.

Știrile ProTV vă prezintă o serie de exemple ale salariilor pe care le vor primi cei mai importanți oameni din stat, dar și angajați din sisteme precum: administrația locală, educația, armata sau justiția. Trebuie subliniat că noua formulă de calcul este una simplă: fiecare coeficient este înmulțit cu salariul minim brut de 4.100 de lei. Asta înseamnă că, în comparație cu variantele anterioare, diferențele pot fi semnificative pe măsură ce coeficientul crește.

În vârful grilei se află demnitarii din instituțiile centrale. Președintele României are un coeficient de 8,00, ceea ce înseamnă un salariu brut de aproximativ 32.800 de lei. Premierul și șefii Parlamentului au coeficienți de 7,50, adică 30.750 de lei brut. Miniștrii și liderii grupurilor parlamentare ajung la coeficienți între 6,50 și 6,60, echivalentul unor salarii brute între 26.650 și 27.060 de lei.

În administrația locală, primarul general al Capitalei are un coeficient de 6,50 (26.650 lei), în timp ce primarii municipiilor mari și președinții de consilii județene ajung la coeficient 6,00 (24.600 lei). La polul opus, viceprimarii localităților mici au coeficienți de 3,50, ceea ce înseamnă aproximativ 14.350 de lei brut.

Diferențele sunt vizibile și în sistemul de justiție. Judecătorii de la Înalta Curte și procurorii DNA, DIICOT sau PICCJ pot ajunge la coeficienți de 5,39 (22.099 lei) după peste 20 de ani de experiență. La curțile de apel, coeficienții merg până la 5,26 (21.566 lei), iar la tribunale până la 5,10 (20.910 lei). Un judecător de judecătorie cu experiență redusă pornește de la coeficient 3,52 (14.432 lei).

Ce salarii primesc medicii și profesorii de la 1 ianuarie

Și sistemul universitar păstrează salarii ridicate pentru funcțiile de conducere. Rectorii au coeficienți între 5,23 (21.443 lei) și 5,50 (22.550 lei), iar prorectorii între 5,07 (20.787 lei) și 5,34 (21.894 lei). Decanii și directorii generali administrativi ai universităților ajung la coeficient 5,23 (21.443 lei).

Pentru profesorii universitari, salariile cresc în funcție de vechime. Un profesor universitar cu peste 25 de ani experiență are coeficient 4,00 (16.400 lei), în timp ce unul cu 5-10 ani experiență ajunge la coeficient 2,40 (9.840 lei). Conferențiarii universitari au coeficienți între 2,13 (8.733 lei) și 3,08 (12.628 lei), iar asistenții universitari între 1,84 (7.544 lei) și 2,16 (8.856 lei).

În mediul preuniversitar, profesorii, învățătorii și educatorii cu grad didactic I și peste 25 de ani experiență au coeficient 2,35 (9.635 lei). Un debutant cu studii superioare pornește de la coeficient 1,84 (7.544 lei). Diferența salarială dintre un debutant și un profesor cu grad I depășește astfel 2.000 de lei brut lunar.

În sistemul de sănătate, medicii primari și medicii dentiști primari ajung la un coeficient de 4,00 (16.400 lei), în timp ce medicii specialiști au coeficient 3,20 (13.120 lei). Medicii rezidenți pornesc de la 1,92 (7.872 lei) în primul an și ajung la 2,56 (10.496 lei) în anii terminali. Pentru funcția de medic simplu sau medic dentist, coeficientul este de 1,76 (7.216 lei).

Asistenții medicali și personalul auxiliar au coeficienți semnificativ mai mici. Personalul licențiat principal ajunge la 1,90 (7.790 lei), în timp ce debutanții au coeficienți în jur de 1,52-1,58, ceea ce înseamnă salarii brute între 6.232 și 6.478 lei.

În Armată și structurile de ordine publică, șeful Statului Major General sau funcțiile echivalente de rang înalt ajung la coeficient 5,00 (20.500 lei). Generalii și chestorii au coeficienți între 4,10 (16.810 lei) și 4,67 (19.147 lei). Pentru colonei și comisari-șefi, coeficienții merg până la 3,59 (14.719 lei). La baza ierarhiei, soldatul are coeficient 1,14, adică aproximativ 4.674 de lei brut.

În zona clerului, salariile rămân printre cele mai mici din sistemul bugetar. Preoții cu studii superioare și grad I ajung la coeficient 1,60 (6.560 lei), iar debutanții cu studii medii au coeficient 1,42 (5.822 lei).