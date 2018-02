Ministerul Agriculturii are 14.000 de angajați, unii cu salarii care stârnesc invidia celor de la privat

România are aproape 10 milioane de hectare de teren arabil şi ar putea hrăni toată Europa, dacă pământul ar fi irigat și lucrat în întregime.

În timp ce mulţi fermieri sunt la mila cerului și muncesc pământul cu plugul tras de cai, Ministerul Agriculturii nu are o politică unitară pentru dezvoltare. În subordinea lui sunt zeci de agenţii, direcţii şi inspecţii, unde lucrează 14.000 de oameni, cu salarii care de multe ori stârnesc invidia celor ce lucrează în privat.

Ministerul susţine că aceste structuri vor fi reorganizate, fără să fie redus personalul, conform unei iniţiative care a fost adoptată de Senat.

În Braşov, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor - instituţie aflată în subordinea Ministerului Agriculturii - îşi are sediul într-o clădire impunătoare din centrul oraşului.

Cei 8 oameni care lucrează aici ar trebui să efectueze controlul calităţii seminţelor şi al materialului săditor în câmp şi în laborator, să elibereze certificate oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi să monitorizeze şi acrediteze agenţii economici furnizori de seminţe şi de material săditor.

Doar ca jumătate dintre angajaţi nu au nicio legătură cu agricultura. Adică un informatician, un economist, un casier şi un şofer.

Mihaela Oltean este inginer laborant. La ora prânzului, când echipa Știrile ProTV a mers să vadă cu ce ocupă la birou, ea se pregătea să plece pe teren.

Reporter: „Putem să vă însoţim pe teren astăzi?”

Mihaela Oltean, inginer laborant: „Păi, acuma nu ştiu dacă astăzi. Poate în alta, cu altă ocazie că sunt astăzi... Deja am destul, mai vine încă cineva. Nu e cazul."

Deşi a susţinut că avea multe de făcut pe teren, angajata s-a răzgândit brusc şi în cele din urmă a rămas la birou. Chiar şi aşa, clădirea cu două etaje a inspectoratului, cu trei laboratoare, camera de germinat şi birouri nenumărate, a rămas pustie.

La lucru mai erau doar inspectorul-şef şi contabila. Şefa instituţiei a încercat să găsească o scuză pentru fiecare dintre cei 5 absenţi.

Angela Rădescu, inspector-șef ITCSMS Brașov: „Colega la Făgăraş cu şoferul, după aceea este colega care... casiera este la bancă. După aceea, este colega de la calculator care şi ea acuma a plecat mai devreme. Avem un program la calculator care s-a defectat şi trebuie să aducă piesa respectivă. O colegă care este tot informatician este bolnavă."

Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor are sedii în fiecare judeţ. Lăsăm în urma Inspectoratul din Braşov, unde problemele apărute la programele de calculator sunt rezolvate cu „o piesă" , și ajungem la Galaţi. Aici, instituţia cu 6 angajaţi îşi are sediul într-o veche casă boiereasca din centrul oraşului.

Reporter: „Ultima inspecţie în teren când a fost făcută?”

Iuliana Ion, director ITCSMS Galați: „Păi acuma nu suntem în campanie. Noi nu facem inspecţie în teren decât vara!"

Deşi recunoaşte că subordonaţii ei nu prea ies iarna din birouri, doamna directorare - plătită cu peste 5.000 de lei pe lună net, cu tot cu spor de condiţii vătămătoare - susţine că aceştia nu stau deloc. Zilele acestea, de pildă, se pregătesc să analizeze la cererea şefilor de la Bucureşti un lot de seminţe de porumb şi floarea soarelui.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în subordine 16 agenţii, autorităţi, direcţii, institute şi laboratoare. La rândul lor, acestea se ramifică şi au în fiecare judeţ câte un birou, oficiu sau inspectorat.

În ţară există, de pildă, Agenţia Naţională pentru Zootehnie, Agenţia Zonei Montane, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină, Agenţia Naţională Fitosanitară şi lista continuă.

Toate funcţionează în sedii distincte, cu aparat propriu de şefi şi subordonaţi. La acestea se adăuga o mulţime de direcţii, compartimente şi servicii din aparatul central: serviciul analiză impact programe, serviciul irigaţii, compartimentul protocol, serviciul metodologie, serviciul monitorizare, serviciul verificări management şi compartimentul verificări management şi lista poate continua.

În total, Ministerul are aproape 14.000 de salariaţi în Bucureşti şi în toată ţara. Ne oprim la oficiul pentru zootehnie din Braşov. Instituţia îşi are sediul într-o vilă cochetă, unde lucrează un şef şi nouă angajaţi, printre care un consilier zoopastoral şi doi consilieri pentru monitorizare performante productive.

Reporter: „Unde sunt oamenii aceştia 10 în acest moment?”

Nicolae Benga, coordonator Oficiul Județean pentru Zootehnie: „Fiecare la...”

Reporter: „Puteţi să ne arătaţi?”

Nicolae Benga: „Păi staţi aşa, să îl sun pe colegul."

Colegul este şeful ierarhic superior care coordonează oficiile din 7 judeţe. Acesta nu era în instituţie şi ne-a trimis pentru lămuriri la Bucureşti. Agenţia Naţională pentru Zootehnie are în toată ţara 297 salariaţi. 31 au funcţii de conducere şi 266 ocupa posturi executive.

În Dâmboviţa, 4 consilieri superiori se ocupă de problema animalelor. Roger Manea e unul dintre ei.

Roger Mantea, oficiul de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Dâmbovița: „Am avut anul trecut un salariu net de 47 de milioane, acum aşteptăm noile reglementări.Cred că va creşte."

Reporter: „Ce aţi făcut pe ziua de astăzi?”

Ion Stan, consilier superior Oarz Dâmbovița: „Pe ziua de astăzi am acordat nişte coduri de stupină, am lucrat la baza de date la cabaline, am înregistrat nişte rapoarte.”

Reporter: „Mult de muncă?”

Ion Stan: „Mda..."

Ne întoarcem la Braşov unde, vecin cu vila elegantă de la Zootehnie este Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice. Un bloc scorojit, cu mobilier vechi şi linoleum rupt. Toţi cei 8 angajaţi sunt la birou: cartograful făcea hărţi, inginerii pedologi redactau studii, tehnicianul chimist pregătea probe de sol, inginera chimistă făcea analizele iar laboranta pregătea recipienţii.

De ce în sediul luxos de vecinilor de la Zootehnie bate vântul şi în clădirea pediologilor se lucrează, ne explică directorul.

Sărmaghițan Codruța, director Oficiul de Studii Pedologice Brașov: „Diferenţa vine din modul de finanţare. Noi suntem pe autofinanţare şi orice bănuţ care intră în instituţie este strict muncit. Bănuţ cu bănuţ."

Din totalul de 14.000 de angajaţi ai Ministerul Agriculturii, doar 350 - adică lucrătorii oficiilor de studii pedologice - îşi câştigă banii exclusiv din ceea ce produc. Salariile nete ale agajatilor din structurile Ministerului Agriculturii au fost majorate la începutul anului cu 4-5 la sută şi vor continua să crească în fiecare an până în 2022.

Şi în tot acest timp, în România exista încă multe zone unde agricultura se face cu calul, sisteme de irigaţii nu există şi hectare întregi sunt în paragina. Iar ministrul Agriculturii se plimbă prin ţară şi promovează oaia.