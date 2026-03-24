, Protestul va începe la prânz și ar urma să dureze până la ora 17:00. Piața Victoriei va fi ocupată de cel puțin o mie de mineri, însă li se vor alătura și persoane din Capitală, notează TVR Info.

Minerii cer ca mineritul să nu fie oprit în 2030, așa cum prevede angajamentul României prin PNRR. În plus, ei solicită premierului Ilie Bolojan să renegocieze condițiile cu Comisia Europeană.

În același timp, contractul colectiv de muncă nu a fost încă semnat. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia susțin că demersurile au început, însă procesul a fost întârziat din cauza lipsei bugetului.

Pentru aproximativ 1.800 de mineri, 1 aprilie va fi ultima zi de lucru, întrucât au contracte pe perioadă determinată.

Nemulțumirile minerilor

Protestele minerilor au început în urmă cu aproximativ două săptămâni, în faţa sediului Complexului Energetic Oltenia, și s-au intensificat.

Aproximativ 300 de mineri care au manifestat la Târgu Jiu pe 18 martie au pornit într-un marş prin centrul municipiului, mai multe străzi fiind blocate. Manifestaţia a început în în faţa sediului Complexului Energetic Oltenia (CEO), unde minerii au adus coroane şi au aprins candele, iar apoi au pornit către centrul municipiului.

Oamenii au strigat "Jos Plaveti (preşedintele Directoratului CEO, Dan Iulius Plaveti n.r.), jos, că eşti mincinos", "Ivane (ministrul Energiei, Bogdan Ivan n.r.), vino-ncoa, oferă soluţia","Minerii şi ţara şi-au pierdut răbdarea", "Vrem să muncim, nu să cerşim", "Demisia", "Nu cedăm", "Vrem curent de la români, nu dăm banii la străini".

"Lucrez la CEO de patru ani, la fiecare 3 - 6 luni ne prelungeau succesiv contractele, până am ajuns la această perioadă de patru ani de când lucrez. La 36 de luni cu toţii am avut speranţa că o să ne facă permanent, ceea ce nu s-a întâmplat, în mod normal în lege aşa trebuia să se facă, din păcate ni s-a făcut pe trei luni, şase luni, o lună. Acest loc de muncă m-a adus înapoi lângă familie, între timp m-am şi căsătorit, aştept un copil. Am 27 de ani şi lucrez în Cariera Roşia. Sunt în pragul de a pleca acasă, nu am ce să fac decât să iau drumul străinătăţii, pentru că aici, în judeţul meu, nu am unde să lucrez că să întreţin o familie. (...) Speranţă avem, soluţii sunt, doar că cei ce ne conduc nu vor să le pună în aplicare. (...) Acţiunile de protest vor continua, chiar vom fi dispuşi, eu unul personal şi cred că şi colegii, să plecăm pe jos în marşul disperării către Bucureşti", a declarat Cristian Constantinescu, angajat pe perioadă determinată în cadrul CEO.