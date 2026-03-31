Vorbim despre un magazin virtual al fiscului unde sunt listate mașini, bijuterii scumpe, ceasuri de lux, apartamente sau alte active confiscate ori asupra cărora s-a pus sechestru.

ANAF a publicat sau urmează să publice pe platforma sa online peste 60 de ceasuri. Timp de 30 de zile obiectele pot fi vizionate online, dar și fizic, înainte ca licitația pentru ele să înceapă. Același lucru este valabil și pentru mașini.

Corespondent PROTV: „Aceste 3 autoturisme sunt unele dintre cele mai scumpe bunuri licitate pe platforma ANAF. Prețul de pornire este puțin peste 1 milion de lei, aproximativ 200.000 de euro pentru fiecare. Pot fi vizionate în această parcare din sectorul 3, la cerere."

Pe platforma electronică se găsesc și multe genți de la branduri de lux de zeci de mii de lei, dar cu o treime mai ieftine decât în magazine.

Femeie: „Este un model de poșetă de lux, prețul este 21.900 lei."

Câteva genți se găsesc fizic în depozitele ANAF din Bistrița.

Ancuța Bolboș, șef ANAF Bistrița-Năsăud: „Avem certificat de conformitate, sunt originale.."

Pe listă sunt bunuri mobile și imobile, de la haine, utilaje agricole, până la case și autoturisme, unele în valoare de peste 10 milioane de lei.

Pentru a participa la licitație, utilizatorii trebuie să aibă cont și să depună o garanție de 10% din valoarea produsului.

Mironel Panțuroiu, secretar general adjunct ANAF: „30 de zile este secțiunea publicitară. Trei zile pentru bunuri cu valoare până în 20.000 de lei, șapte zile pentru bunurile care au valoare până în 50.000 de lei, iar pentru bunurile peste 50.000 de lei, vor fi 10 zile de licitație."

Adrian Codîrlașu, Organizația Profesioniștilor în Investiții din România: „Dacă să zicem, nu apar participanți la licitație, e posibil ca ANAF să facă o a doua licitație, dar cu un preț de pornire ceva mai mic."

Andreea Suciachi, evaluator autorizat: „Facem o analiză de piață se ajunge la mai multe rezultate din care se selectează unul singur ca fiind recomandarea privind valoarea."

Lansarea platformei face parte din procesul de digitalizare a ANAF, finanțat prin PNRR.