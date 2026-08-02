Iar tinerii au dansat și au cântat împreună cu ei, până în zori.

Un DJ a ținut publicul în priză, cu piese cunoscute. Au urmat și alte momente ritmate.

Mira a fost cea mai așteptată apariție a serii. Mii de tineri au cântat alături de artistă.

Mira, artistă: ”A fost o surpriză energia. Mă aşteptam să fie wow că am văzut pe Instagram cum e dar mi-au depăşit aşteptările”.

Băiat: ”E foarte frumos. Sunt foarte fericit că există astfel de festival la Bacău aici în oraşul nostru. Îmi place atmosfera”.

Eduard Nunu, organizator: ”Suntem la a şasea ediţie Young Island Festival. Cel mai mare număr de artişti pe cele 4 scene de la această ediţie. Surprizele un s-au terminat”.

După miezul nopţii, pe scenă au urcat „rebelii” de la Paraziţii.

Festivalul își închide porțile diseară, când pe scenă vor urca, printre alții, Loredana și Puya.