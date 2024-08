Credincioși din toată lumea au ajuns la cel mai mare pelerinaj din Ardeal: „Te încarci cu o energie pozitivă”

Este sărbătoare mare astăzi. Credincioșii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, ocazie cu care are loc cel important pelerinaj din Ardeal.

Că în fiecare an, mii de oameni s-au adunat la Mănăstirea Nicula din Cluj. Au petrecut întreaga noapte în rugăciune și au așteptat să se închine la icoana Fecioarei Măria.

Cu puțin înainte de miezul nopții, în semn de smerenie, credincioșii au înconjurat mănăstirea pe coate și în genunchi. În tot acest timp, au îndreptat rugăciuni fierbinți către Maica Domnului, despre a cărei icoană, aflata la Nicula, se spune că a lăcrimat vreme de trei săptămâni, în 1699.

Icoana, care ar avea puteri vindecătoare, a fost scoasă din lăcașul de cult și purtată printre miile de oameni.

Participantă la pelerinaj: „Maica Domnului face minuni. Am venit de la Lăpuș pe jos, am pornit ieri dimineața la ora 5 de la biserică și am venit împreună cu vreo 70 de persoane”.

Participant la pelerinaj: „E o schimbare, e ca și cum ai veni la părintii tăi acasă, te regăsești. Te încarci cu o energie pozitivă, e atâta lume aici încât rugăciunea cred că e cea mai mare bucurie a fiecăruia din noi”.

Doamna Elena merge de 12 ani în pelerinaj la Mănăstirea Nicula, tocmai de la Brașov și, ca mulți alții, a vrut să împărtășească experiența cu cei dragi aflați acasă.

Elena, participanta la pelerinaj: „Am fata la București, pentru ea fac (n.r. filmarea) și ei îi place aici. Eu am venit pentru bucuria sufletului și pentru speranță că Maica Domnului nu ne lasă. La început atâta am plâns, eram cu sufletul trist și ușor ușor mi s-a vindecat sufletul și mă simt foarte bine”.

Mănăstirea atrage și pelerini din alte țări

Un cuplu tineri din Statele Unite au decis să-și petreacă luna de miere încercând să descopere credința ortodoxă. Și au fost sfătuiți să ajungă în România.

Bertrand și Emma: „Oamenii cu care am călătorit în timpul pelerinajului nostru au mers pe jos 150 kilometri. E minunat câte eforturi fac oamenii ca să se întâlnească cu Maica Domnului, în acest mod profund personal”.

Pentru că dealul din fața altarului de vară a devenit neîncăpător, oamenii s-au așezat pe scările bisericii sau chiar pe jos pentru a putea asculta slujba până târziu în noapte.

Pantelimon Mocan, preot de mănăstirea Nicula: „Aceasta este sărbătoarea cea mai mare a mănăstirii, hramul cum spunem noi, și oamenii vin aici de departe sau de aproape. Oricum sunt foarte mulți și încă tot mai urcă, oamenii încă urcă. Suntem bucuroși”.

Pelerinii s-au rugat până în zori.

