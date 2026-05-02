Chiar dacă a trebuit să-și ia o haină mai groasă pe ei, mulți oameni au venit aseară la târgul din fața Arenei Naționale cu gândul la micul de 1 mai.

Bucătarii s-au pregătit pentru clienții pofticioși.

Silviu, bucătar: Nelipsiții mici, azi am avut micul de 10 metri cu ciolan, piept de pui, de porc, cârnați, pomana porcului. Am vândut peste 2000 de mici azi.

Cei mai îndrăzneți s-au răcorit cu o înghețată.

Gabriela Apostolescu, comerciantă: În ciuda temperaturii de afară, am vândut, copiii au fost foarte încântați, pentru că am încercat să aducem gustul copilăriei.

Iar la târgul din piața Alba Iulia, surpriza zilei a fost micul de 100 de metri.

Iuliana Constantinescu, bucătăreasă: Micul cel mare a fost de 100 de metri. A fost bine condimentat și desigur făcut cu multă dragoste și multă pasiune.

Micii au costat între 8 și 10 lei. Dar, în zi de sărbătoare, nu a mai contat prețul.