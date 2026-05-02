Wurștii merg cel mai bine tot cu bere, care este preparată după rețete proprii.

La Eibenthal, în județul Mehedinti, localnicii cehi primesc oaspeţii, de 1 mai cu preparate specifice, cum ar fi găluşte la abur, pe post de chifle, iar în loc de mici - un fel de cârnaţi neafumaţi, făcuţi din carne de porc şi condimente.

În zonă au ajuns și zeci de turişti din Cehia. Unii au purtat costume tradiţionale, cu fuste înfoiate şi cămăşi brodate.

Tiberiu Pospisil, organizator: „Berea e un produs bavarez și ne străduim să aducem atât portul popular, muzica, produsele gen carnatul cehesc, specific festivalului berii”.

Turiştii români care au ajuns în zonă, au renunţat şi ei la mici, în favoarea cârnăciorilor cu varză.

Turistă: „Nu miroase a mici. Am venit să vedem cum este, nu mai pot de foame”.

La petrecere a venit inclusiv ambasadorul Cehiei la Bucureşti.

Martin Kosatka, ambasadorul Cehiei la București: „Foarte bine, este minunat”.

În același sat mai este organizat un festival similar și în luna august.