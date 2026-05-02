În Vama Veche, a fost noapte albă. Unii s-au distrat pe plajă, în jurul focurilor de tabără și cu o chitară alături, în timp ce alții au umplut cluburile, terasele și barurile. Până în zori s-a petrecut și în Mamaia, unde atmosfera a fost incendiară.

Pe nisip, în jurul focurilor de tabără, zeci de tineri au fredonat la unison piese cunoscute. Sunetul de chitară a completat tabloul.

Câțiva pași mai încolo, tot pe nisip, un fachir a atras toate privirile cu jonglerii cu foc. Spiritul Vămii se vede cel mai bine în grupurile care se formează spontan.

Dovada ne-a fost arătată câteva secunde mai târziu.

Cluburile din Mamaia au fost neîncăpătoare

Distracție a fost și în stradă, iar cluburile au părut neîncăpătoare. Distracție a fost și în cluburile din Mamaia, care s-au umplut rapid.

Grup de băieți: Poate să ningă, poate să plouă, noi suntem la Mamaia și ne distrăm extraordinar.

Dansul și voia bună au dominat noaptea, chiar dacă afară au fost doar 10 grade Celsius.

Femeie: Vreau să le spun copiilor mei că nu trebuie să ai 15, 20, 25 de ani, și la 50 merge în club.

Organizatorii au avut pregătite surprize pentru petrecăreți. Pentru că a fost destul de rece, tinerele și-au adaptat ținutele cu o eleganță improvizată. Cizmele și gecile groase groase au completat rochiile de seară.

Distracția va continua și astăzi pe litoral. Vremea se anunță frumoasă, cu soare și fără ploi.