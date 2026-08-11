Au trăit luni de zile înghesuiți într-un depozit aflat în mijlocul câmpului, iar unii dintre ei au fost nevoiți să fugă pentru a putea ajunge la Poliția Națională și a denunța ceea ce li se întâmpla. Acum, aceste persoane, exploatate prin muncă, au fost în sfârșit salvate, iar două persoane au fost arestate: un bărbat și fiul său, relatează abc.es.

Operațiunea „Datorie”, coordonată de Grupul XI al Unității împotriva Rețelelor de Imigrație Ilegală și Falsificării (Ucrif), din cadrul Brigăzii Provinciale pentru Străini și Frontiere din Madrid, a început la sfârșitul lunii iunie. Pe data de 26, doi bărbați de naționalitate română s-au prezentat la secția de poliție din Villaverde pentru a povesti iadul prin care treceau.

Aceștia au explicat că, în urmă cu trei luni, veniseră în Spania după ce fuseseră recrutați de un conațional care le promisese un loc de muncă în agricultură, cameră individuală cu baie, contract legal și un salariu de 2.000 de euro pe lună. Așa cum se întâmplă frecvent în rețelele de trafic de persoane, victimele sunt oameni aflați într-o situație vulnerabilă și cu mari nevoi financiare.

Prin urmare, au decis să vină în Spania. Au făcut călătoria cu autobuzul, un drum incomod de mii de kilometri, plătit de angajator. În acel moment, au ajuns zece bărbați. Aceștia au fost transportați la o fermă din Yunclillos, provincia Toledo, și băgați într-un depozit, potrivit surselor ABC apropiate anchetei. La cercetări au participat și agenți ai Ucrif din provincia respectivă din Castilla-La Mancha.

În primele zile nu au muncit și li s-au dat câte 20 de euro pentru a-și cumpăra mâncare și produse de igienă. Apoi au fost puși la muncă. Se ocupau de recoltarea usturoiului, cepei și a altor culturi, însă li s-au confiscat și documentele, sub pretextul că acestea erau necesare pentru întocmirea contractelor de muncă. Bineînțeles, nu au semnat niciodată vreun contract.

Munceau până la epuizare, chiar și când erau bolnavi

Realitatea era următoarea: erau ținuți la muncă de la ora 5 dimineața până la 14:30, de luni până sâmbătă. Primeau 20 de euro pe săptămână și trebuiau să muncească până la epuizare, chiar și atunci când erau bolnavi. Cei care se plângeau, erau loviți.

Dormeău pe saltele aruncate pe podea, în partea de jos a depozitului, dar trebuiau să plătească pentru faptul că dormeau acolo, pentru mâncare și pentru consumul de electricitate și apă. În plus, li se cereau bani pentru folosirea uneltelor necesare muncii.

Existau și alte abuzuri. De exemplu, li se spunea că au acumulat o datorie, însă nu știau nici cât era aceasta, nici de unde provenea. Suma creștea constant din cauza amenzilor aplicate. Uneori li se promitea o creștere a salariului dacă făceau ore suplimentare, însă nici acestea nu erau plătite. Trei dintre sclavi au reușit să fugă din depozit.

Unul dintre reclamanți le-a povestit polițiștilor că angajatorul i-a dat 200 de euro pentru a-i trimite soției sale în România, iar ulterior i-au mai dat alți 100 de euro. Aceasta a fost singura sumă pe care a primit-o în două luni.

„Și nu vei mai primi nimic până când nu vei achita datoria”, i-a spus exploatatorul.

Cei doi care s-au prezentat la secția de poliție au explicat că s-au refugiat în casa unei prietene românce din cartierul Villaverde. Pe 23 iunie s-au întors la depozit, însoțiți de un alt conațional care avea mașină. Intenția lor a fost să o salveze pe ruda surdă a unuia dintre ei.

Bătut cu sălbăticie

Însă, când au ajuns, au fost observați de membrii grupării, iar bărbatul care conducea mașina a fost bătut atât de grav încât a ajuns la spital. Avea nasul fracturat și o rană la craniu care a necesitat copci.

Femeia care îi găzduia i-a sunat pentru a-i anunța că bărbatul cu deficiență de auz reușise în sfârșit să fugă din depozit și se ascundea în localitate.

Agenții de la Serviciul pentru Străini din Madrid s-au deplasat la Yunclillos și l-au găsit în apropierea bisericii, îngrozit de frică. Declarația sa corespundea în toate privințele cu cea a colegilor săi.

Judecătoria din Illescas a emis ordinul de percheziție și pătrundere în depozit, la ora patru după-amiaza, pe 27 iunie. Polițiștii au constatat condițiile insalubre în care trăiau oamenii și au reușit să obțină declarațiile a șapte dintre cei 25 de muncitori care se aflau în acel moment acolo, aceștia povestind despre practicile mafiote ale grupării.

În partea superioară a clădirii, polițiștii l-au găsit pe liderul grupării împreună cu familia sa. Acolo era ascunsă documentația confiscată de la victime.

Au mai fost găsite cecuri la purtător cu valori cuprinse între 120 și 300 de euro, precum și alți 950 de euro în numerar.

După ce au fost prezentați în fața judecătorului, cei doi arestați — un bărbat de 54 de ani și fiul său de 30 de ani — au fost eliberați sub acuzație. Li s-au retras pașapoartele și au primit interdicție de a se apropia de reclamanți. De asemenea, sunt obligați să se prezinte periodic la instanță.

Cei doi sunt acuzați de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă.