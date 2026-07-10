Următorul pas este introducerea inteligenței artificiale ca să analizeze imaginile în timp real și să semnaleze automat orice tip de pericol. Modelul este inspirat din marile orașe europene, unde tehnologia este folosită masiv pentru monitorizarea spațiului public.

Camerele de supraveghere s-au dovedit esențiale în mai multe situații grave petrecute în Capitală. Un suspect de viol a fost prins la scurt timp după atac, după ce anchetatorii i-au refăcut traseul. Tot cu ajutorul camerelor a fost identificat un hoț care a furat o mașină și s-a plimbat prin oraș. Iar în cazul accidentelor grave sau al incidentelor violente, imaginile video îi ajută pe anchetatori să stabilească exact cum s-au petrecut faptele.

Acum, responsabilii vor să extindă semnificativ sistemul de monitorizare din Capitală. Vom avea de aproape cinci ori mai multe camere.

Radu Tiliță, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 5: „De multe ori Inspectoratul General al Poliției Române ne cere ajutorul. Dacă aceștia le consideră necesare, le punem la dispoziție pentru a merge cu ele în instanță.”

Corespondent Știrile ProTV: „Suntem în Piața Rahova, unde sunt montate 9 camere de supraveghere video, care acoperă principalele străzi și spațiile publice din zonă. Autoritățile spun că aceste camere au ajutat la prinderea mai multor hoți și că numărul lor va crește semnificativ pentru a putea urmări mai în detaliu traficul rutier, dar și orice faptă suspectă care se petrece pe domeniul public.”

Cristian Prodan, Poliția Locală Sectorul 3: „Vizualizăm zilnic camerele video unde anumite persoane nu respectă legea, noi transmitem către cele mai apropiate echipaje. Până la finalul anului sper să amplasăm 4.000 de camere.”

Următorul pas este introducerea inteligenței artificiale. În Sectorul 2 se vor instala aproape 1.900 de camere inteligente, care vor analiza imaginile în timp real. Sistemul este în curs de implementare și în Sectoarele 4 și 6. În Europa, orașul cu cele mai multe camere de supraveghere este Londra, peste 50.000.