Operațiunea ar fi avut loc luna trecută, în timpul summitului NATO de la Ankara, unde Trump participa alături de liderii mai multor state, potrivit The Washington Post. Președintele american s-ar fi urcat la bordul vechiului Air Force One în fața camerelor de televiziune, însă câteva minute mai târziu ar fi fost transportat în secret către un avion mai mic cu ajutorul unui camion de catering, folosit în mod obișnuit pentru aprovizionarea aeronavelor înaintea zborurilor, notează The Guardian.

Un oficial american a confirmat operațiunea și pentru The New York Times.

Locul în care se afla Trump nu a fost dezvăluit jurnaliștilor, dar și unora dintre angajații Casei Albe. Un oficial american a declarat pentru The Washington Post că o amenințare considerată credibilă la adresa președintelui, care avea legătură cu Iranul, a determinat declanșarea operațiunii de diversiune.

Administrația americană susținuse anterior că Trump a părăsit Turcia pe 8 iulie la bordul fostului Air Force One. Președintele anunțase chiar pe Truth Social că urma să folosească „fostul Air Force One”, în locul aeronavei cu care ajunsese în Turcia, noul Boeing 747-8 oferit Statelor Unite de Qatar.

Vizita la summitul NATO a reprezentat prima deplasare internațională a lui Trump cu noul avion. Aeronava a atras atenția prin ritmul rapid al modernizărilor, dar și prin controversele privind costurile și securitatea acesteia. Călătoria a avut loc în timp ce tensiunile dintre Statele Unite și Iran se intensificau, iar Iranul are graniță cu Turcia.

Înainte de plecarea din Ankara, Trump a scris pe Truth Social că va folosi vechiul avion Air Force One, de culoare albastru deschis, „de dragul vremurilor trecute”, pentru a ajunge la baza RAF Mildenhall din Marea Britanie. În același timp, noua aeronavă urma să ajungă la aceeași bază, astfel încât militarii americani staționați acolo să o poată vizita.

După ce Trump s-a urcat în vechiul Air Force One în fața camerelor de filmat, el ar fi fost transportat în secret către un avion mai mic, un Air Force C-32A, potrivit The Washington Post. Informația a fost furnizată de un oficial american familiarizat cu operațiunea.

Operațiunea de diversiune ar fi fost declanșată de o amenințare credibilă la adresa președintelui american. O situație similară a avut loc în 2000, când președintele Bill Clinton a folosit un avion guvernamental nemarcat pentru a zbura în Pakistan, în timp ce aeronava oficială Air Force One a fost trimisă ca momeală.

De această dată, jurnaliștii care credeau că îl însoțesc pe Trump la bordul vechiului Air Force One au fost sfătuiți să țină închise jaluzelele de la ferestrele din zona rezervată presei. Potrivit The Washington Post, nu doar jurnaliștii, ci și unii angajați ai Casei Albe credeau că președintele se afla la bord.

Avionul C-32A cu care ar fi călătorit Trump a ajuns în Marea Britanie în jurul orei locale 22:20, în timp ce vechiul Air Force One și jurnaliștii au sosit câteva minute mai târziu, potrivit The Washington Post. Publicația precizează că nu este clar cum a fost transferat Trump din C-32A înapoi în vechiul Air Force One, din care a fost ulterior văzut coborând.

Jurnaliștii care îl însoțeau pe președinte au relatat că Trump a coborât din vechiul Air Force One la ora locală 22:56. El le-a făcut un semn de pace jurnaliștilor, fără să se apropie însă pentru a discuta cu aceștia. Ulterior, Trump i-a salutat pe militarii americani prezenți la bază și s-a îndreptat către noul avion oferit de Qatar.