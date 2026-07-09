Însă acest model poate folosi înfățișarea noastră, datorită fotografiilor pe care le-am postat.

Dacă avem conturile de Facebook sau Instagram publice, acestea pot fi folosite pentru generarea de videoclipuri.

”Te descoperă mașina. Permite feței tale sî fie folosită de diverși oameni pe care nu îi cunoști, în ipostaze pe care uneori nu ai vrea să le vezi atunci când e vorba despre imaginea ta publică”, explică Alin Popescu, fondator avocatnet.ro.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.