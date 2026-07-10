„Metrorex anunță lansarea unui proiect-pilot destinat utilizatorilor de biciclete și trotinete. În perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026, în zilele lucrătoare, este permis accesul cu bicicletele/trotinetele în rețeaua de metrou și în intervalul orar 11:00 – 14:00, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament, 20:00 – 23:00, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale”, a comunicat vineri compania, potrivit News.ro.

Unde este permis accesul cu biciclete și trotinete

Accesul cu bicicletele/trotinetele este permis în zona dedicată, respectiv la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului, utilizatorii având obligația de a utiliza prima ușă de acces în sensul de mers. Posesorii bicicletelor/trotinetelor au obligativitatea să asigure poziționarea corespunzătoare a acestora, astfel încât să nu fie afectată siguranța și confortul celorlalți pasageri.

Nu este permis accesul bicicletelor utilizate pentru activități comerciale de livrare sau transport marfă, precum și al bicicletelor echipate cu cutii, containere, remorci ori alte accesorii destinate transportului de bunuri, care depășesc gabaritul unei biciclete obișnuite sau pot afecta siguranța, circulația ori confortul călătorilor.

Metrorex: proiect pentru o mobilitate urbană sustenabilă

„Prin acest proiect-pilot, Metrorex își propune să încurajeze utilizarea atât a metroului, ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât și a bicicletei, ca parte a unei mobilități urbane moderne și sustenabile. Alegerea metroului pentru deplasările zilnice contribuie la reducerea traficului și a poluării, oferind, în același timp, o soluție rapidă, sigură și eficientă de transport”, precizează Metrorex.