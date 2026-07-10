„Muzica a fost prima mea mare pasiune, prima mea dorință”, a declarat Hopkins într-un comunicat. „Compun muzică toată viața. Unele dintre aceste piese mă însoțesc de zeci de ani și încă simt nevoia să revin la ele.”

Primul single lansat se intitulează „Bracken Road” și face parte din colecția „1947: Suite for Solo Piano and Orchestra”, relatează Just Jared.

Intitulat „Life Is a Dream”, albumul va fi lansat pe 21 august. Acesta conține piese originale compuse de Hopkins și interpretate de Orchestra Philharmonia sub bagheta renumitului dirijor Gustavo Dudamel.

Potrivit casei de discuri, compoziția este inspirată din amintirile copilăriei actorului petrecute în Margam, Țara Galilor, și reprezintă „un portret muzical nostalgic al străzilor, pajiștilor, terenurilor agricole și munților care înconjurau locuința familiei sale în anii 1940”.

Compozitor autodidact, Hopkins a câștigat anterior premiul Classic Brit pentru „Albumul anului” în 2012, pentru contribuția sa la albumul „And the Waltz Goes On”. În 2025, a debutat ca compozitor într-un concert live în Arabia Saudită, cu spectacolul „Life Is a Dream”, interpretat de Orchestra Filarmonică Regală, precizează Daily Star.