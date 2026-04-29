Sunt acuzați, între altele, că în perioada 2023–2024 ar fi decis să micșoreze dozele de noradrenalină unor pacienți aflați în stare gravă.

Ulterior, oamenii au murit.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pe lângă schimbarea calității procesuale, din suspect în inculpați, în cazul celor două doctorițe pentru care anul trecut procurorii au cerut și arestarea preventivă, s-au înmulțit și numărul acuzațiilor.

Astfel, doctorița Maria Miron, pe care unele asistente o porecliseră, după cum reieșea din stenogramele de la dosar, „doamna cu coasa”, este acuzată acum de moartea a patru pacienți pe care i-a îngrijit în urmă cu 2–3 ani la secția de terapie intensivă. Din probele administrate a reieșit că doctorița ar fi diminuat și doza de oxigen a pacienților, nu doar noradrenalina, iar la câteva ore aceștia au intrat în stop cardiorespirator. În plus, este acuzată și de fals intelectual, întrucât ar fi consemnat în fișele pacienților date nereale.

Cealaltă doctoriță, Mirela Păiuș, acuzată inițial de omor calificat cu premeditare, este bănuită mai nou și de instigare la fals intelectual, după ce ar fi pus o asistentă să consemneze în fișe date care nu corespundeau cu realitatea.

Alți doi medici sunt și ei inculpați.

Asta înseamnă că procurorii sunt mai aproape să trimită în judecată acest dosar. Vă reamintesc că cel puțin 17 pacienți au murit în câteva zile. De atunci s-au făcut mai multe expertize medico-legale, un pacient mort a fost chiar exhumat, s-au ridicat toate fișele, s-au făcut percheziții informatice și s-au analizat memoriile interne ale injectomatelor. Avocații celor implicați au susținut că probele sunt insuficiente și nu ar arăta o legătură directă cu moartea oamenilor.”