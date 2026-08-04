Deşi producţia ar putea reechilibra piaţa în lunile următoare, orice nouă problemă meteo sau de transport poate împinge cotaţiile spre noi recorduri, susţine analistul financiar XTB România Radu Puiu, potrivit Agerpres.

"Deşi cafeaua şi-a pierdut din valoare de la începutul acestui an, dacă ne uităm la situaţia din ultimele luni, observăm o pantă ascendentă puternică. În ultimele zile, cererea a crescut, iar preţurile cafelei înregistrează cele mai mari creşteri după multă vreme. Contractele futures (contracte care reflectă preţul estimat al cafelei pentru o dată viitoare) pe Arabica au crescut cu aproape 10% în doar două sesiuni. La prima vedere, această creştere pare surprinzătoare, având în vedere estimările optimiste privind recolta din Brazilia. Totuşi, pentru a înţelege de ce preţurile cresc în ciuda promisiunii unor recolte record, piaţa trebuie analizată prin prisma a ceea ce se întâmplă în prezent", se arată în analiză.

Potrivit sursei citate, previziunile Departamentului Agriculturii al Statelor Unite (USDA) privind o recoltă masivă în Brazilia (peste 70 de milioane de saci) rămân valabile, dar fundamentele pieţei pe termen lung sunt una, iar disponibilitatea materiei prime este alta. Principalul factor responsabil pentru creşterile actuale este vremea, care întârzie drastic recoltele. Deşi USDA a indicat previziuni de aproximativ 70 de milioane de saci de cafea, estimările altor instituţii din Brazilia, inclusiv ale CONAB (autoritatea care estimează recoltele), sunt mult mai rezervate.

În Minas Gerais, cea mai mare regiune producătoare de Arabica din Brazilia, au căzut puţin peste 32 mm de precipitaţii într-o singură săptămână, ceea ce înseamnă 2700% din media istorică pentru această perioadă.

Ploile intense înseamnă că fermierii se confruntă cu probleme enorme la recoltarea, la uscarea şi transportul boabelor.

"Deşi oferta potenţială, pe hârtie, este uriaşă, această cafea nu a ajuns încă pe piaţă. Deşi cantitatea ar putea fi suficientă, producătorii se vor confrunta cu probleme legate de calitatea boabelor. În ciuda faptului că Brazilia este cel mai mare producător mondial de cafea şi că marfa este disponibilă pentru livrare pe ICE (bursa internaţională pe care se tranzacţionează cafeaua Arabica), lipsa unor recolte de calitate ar putea însemna că stocurile epuizate nu vor creşte pe bursă, în ciuda recoltelor record", conform analizei.

Întârzierile în livrările din Brazilia afectează piaţa în cel mai nepotrivit moment posibil, când depozitele bursei sunt goale. Stocurile de Arabica monitorizate de bursa ICE scad dramatic, înregistrând recent cea mai mare scădere într-o singură zi (de 5,9%) de la începutul anului 2025. Pe parcursul a peste 25 de sesiuni de tranzacţionare consecutive, aceste stocuri s-au redus cu până la 26%, punctează analistul XTB România.

"Din datele istorice şi curbele stocurilor reiese că nivelul rezervelor se apropie, într-adevăr, de minime critice nemaiîntâlnite de la cotaţia dintre anii '90 şi '00 (sub limita de 300.000 de saci). În plus, situaţia ofertei este complicată de tensiunile din Marea Roşie. Timpii prelungiţi de tranzit al navelor, costurile crescute de transport şi nevoia ca firmele de logistică să menţină stocuri mai mari înseamnă că livrările către pieţele de consum suferă întârzieri", explică acesta.

Creşterea actuală a preţurilor a fost alimentată, în mare parte, de o panică legată de aprovizionare. În acelaşi timp, din cauza condiţiilor meteorologice, nu poate fi exclusă situaţia în care creşterile să ajungă la noi maxime istorice.

Fenomenul meteorologic El Nino provoacă de obicei precipitaţii excesive în America de Sud şi secete în Asia de Sud-Est, ceea ce ar putea însemna un potenţial sprijin pentru culturile de cafea din Brazilia, dar o înrăutăţire a logisticii.

"Cu toate acestea, piaţa consideră că aprovizionarea nu va reprezenta o problemă în viitor. Acest lucru este evidenţiat chiar de structura pieţei contractelor futures", arată Radu Puiu.

Diferenţa de preţ (spread) dintre contractele din septembrie şi decembrie s-a accentuat până la un nivel record de peste 24 de cenţi/livră. Prăjitorii şi cumpărătorii sunt dispuşi să plătească o primă substanţială pentru livrarea imediată a cafelei, deoarece se tem că stocurile din depozite se vor epuiza în orice moment. Contractele pentru anii următori indică preţuri mult mai mici.

"Piaţa cafelei dă dovadă de îngrijorări cu privire la oferta pe termen scurt. Cu toate acestea, dacă producţia continuă să crească şi, în viitorul apropiat, va influenţa refacerea stocurilor, preţurile nu ar atinge cele mai înalte niveluri din istorie. Teoretic, atunci când toată cafeaua va fi recoltată şi va începe să ajungă la consumatori, ar trebui să observăm din toamnă acest efect asupra preţurilor", adaugă analistul.

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