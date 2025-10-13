Metadona, salvarea dependenților de droguri: tratamentul de substituție disponibil doar în câteva centre din țară

Maria Popescu, managerul Centrului de Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţelor pentru Tineri Sf. Stelian din Capitală a declarat pentru News.ro că la unitatea sanitară, în staţionarul de zi, ajung zilnic zeci de persoane dependente de droguri.

Acestea primesc sub supraveghere de specialitate metadonă, singurul tratament de substituţie pentru ei, medicament utilizat pentru tratmentul dependenţei de opioide în principal, dar şi pentru durerile cronice, în anumite cazuri.

Tratamentul ajută la diminuarea stărilor de sevraj, dar şi la prevenirea consumului de substanţe ilicite. Heroina fiind un drog injectabil, cei dependenţi nu se mai injectează astfel, prevenind o serie întreagă de boli grave, printre care hepatita şi HIV.

Există însă în jur de 190 de pacienţi care primesc metadonă pe reţetă, pentru acasă, însă din păcate aceştia nu respectă regulile impuse de medici şi consumă substanţe interzise, pe lângă tratamentul prescris. Aceştia se reîntorc, cei mai mulţi dintre ei, la tratamentul zilnic, făcut sub supraveghere strictă de către personalul calificat din centru.

Metadonă se mai eliberează în Capitală în acest moment la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş, la centrul ARAS – ARENA şi la Spitalul Clinic de Psihiatrie Al. Obregia din Capitală.

În ţară metadona mai este disponibilă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, secţia clinică de psihiatrie III acuţi, compartiment toxicomanie şi la secţia de toxicomanie copii, însă aici programul nu este unul de durată, aşa cum sunt cele existente la celelalte unităţi menţionate.

