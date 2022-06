Au existat, însă și cazuri în care au sunat telefoanele celor din localități în care au căzut doar liniștite ploi de vară. Secretarul de stat, Raed Arafat, a încercat să explice pe pagina lui de Facebook cum a fost posibil așa ceva și spune că aceste mesaje sunt necesare pentru că pot salva vieți.

Gabriela locuieşte în cartierul Militari, din sectorul şase al Capitalei, una dintre cel mai grav afectate de furtuna care a lovit marți seară Capitala. Cele două mesaje RO-Alert au venit mult prea târziu, susţine ea, când grindina îi făcuse deja maşina zob.

Gabriela Râlea: „Nu ne-a fost de nici un folos, nici unul dintre cele două mesaje nu ne-a ajutat cu nimic. Deja trecuse mai bine de un sfert de oră de când se terminase vârful furtinii, cred că undeva în jur de 16:30 a fost vârful furtunii. Grindina de dimensiuni destul de mari, am încercat să acoperim maşinile cu pături, cu ce am avut la îndemână, şi m-am ales şi cu un cucui şi cu vânătaie. Dacă am fi primit la timp mesajul RO-Alert, am fi avut timp să ducem la adăpost maşinile şi să evităm o pagubă care anul viitor ne va costa prin faptul că ne va creşte asigurarea CASCO.”

Prima avertizare care anunţa codul portocaliu de vijelie, a intrat în vigoare la ora 16 şi 42 de minute în Bucureşti şi mai multe localităţi din Ilfov precum Periş, Mogoşoaia, Snagov, Clinceni sau Măgurele. A urmat apoi o altă avertizare, la ora 17:00, de această dată, de cod roşu de furtună. În ambele cazuri, oamenii acuză că telefoanele au început să sune chiar în timpul furtunii, nu înainte aşa cum ar fi trebuit, lucru recunoscut şi de autorităţi.

Lucian Bode, ministrul Afacerilor de Interne: „Au fost anumite mesaje RO-Alert care s-au dat târziu. În acelaşi timp, avertizările hidrometeorologice au venit din timp, ştiam din timp, că municipiul Bucureşti, Ilfov, celelalte patru judeţe, se află sub acest cod portocaliu, după care a fost şi un cod roşu. Vă asigur că în momentul în care DSU primeşte această informare nu face analiză pe text şi mai stă 10 minute, imediat îl trimitem.”

Au fost însă primite mesaje RO-Alert în zone în care nu a plouat deloc. Secretarul de stat, Raed Arafat, a postat două mesaje în care încearcă să lămurească lucrurile. El spune că pot primi mesaje după începerea furtunii cei care ajung mai târziu în zonele afectate. În plus, consideră că mesajele RO-Alert sunt de mare ajutor chiar dacă salvează o singură persoană. Din păcate, mulți români deranjați de avertizări, au început să-și dezactiveze notificările.

Potrivit ministrului de Interne, numai în bucureşti peste 500 de persoane au sunat marți seară la 112 din cauza furtunii.