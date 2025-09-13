Experţii militari bulgari investighează o dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas. VIDEO

13-09-2025 | 07:42
Experţii militari bulgari investighează o dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas
News.ro

O dronă adusă de valuri a fost găsită vineri dimineața pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnițke, iar armata a transportat-o la o bază militară pentru a o examina, relatează presa bulgară.

Ioana Andreescu

Descoperirea vine la două zile după ce Polonia a raportat o intruziune a unor presupuse drone rusești în spațiul său aerian, incident care a determinat NATO să-și consolideze apărarea pe flancul estic, declanșând operațiunea „Santinela estică”. Potrivit Novinite, martorii au relatat că au văzut vehiculul aerian fără pilot într-o zonă nepăzită a coastei, ceea ce a determinat intervenția poliției.

Obiectul, de aproape un metru, era puternic corodat, cu partea din spate și aripa dreaptă lipsă, ceea ce indică faptul că a stat mult timp în mare. Nu erau vizibile semne de identificare pe dronă, iar autoritățile au subliniat că aceasta nu reprezenta o amenințare pentru public.

Informația inițială despre un obiect plutitor suspect, asemănător unei drone, a fost primită în jurul orei 9:36, după care zona a fost securizată.

Drone
Atac masiv cu 221 de drone ucrainene, semnalat în Rusia. Incendiu pe o navă rusească, la Marea Baltică

Experți militari au fost trimiși să evalueze și să recupereze dispozitivul. O echipă specializată de la baza navală Burgas a efectuat o recunoaștere completă, confirmând că drona nu conținea explozibili și nu reprezenta un pericol.

În urma evaluării, drona a fost transportată în siguranță la baza navală din Burgas pentru examinări suplimentare. Serviciile de securitate lucrează în prezent pentru a determina originea și scopul acesteia.

Sursa: News.ro

Etichete: drone, Bulgaria,

Schimb de replici între Trump și premierul Poloniei, după incidentul dronelor rusești. Tusk: „Atacul nu a fost o greșeală"
Schimb de replici între Trump și premierul Poloniei, după incidentul dronelor rusești. Tusk: „Atacul nu a fost o greșeală”

Secretarul general al NATO a numit incursiunea cu drone în spațiul aerian al Poloniei cea mai mare concentarea de violări în spațiul aerian al alinaței nord Atlantice. Astăzi, Rusia și Belarus au început manevre comune de amploare.

Atac masiv cu 221 de drone ucrainene, semnalat în Rusia. Incendiu pe o navă rusească, la Marea Baltică
Atac masiv cu 221 de drone ucrainene, semnalat în Rusia. Incendiu pe o navă rusească, la Marea Baltică

Ministerul rus al Apărării a anunțat vineri că a doborât 221 de drone ucrainene, într-unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul invaziei ruse.

„Zile critice" la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă

Rusia şi Belarus, vor începe, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP.

