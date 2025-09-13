Experţii militari bulgari investighează o dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas. VIDEO

O dronă adusă de valuri a fost găsită vineri dimineața pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnițke, iar armata a transportat-o la o bază militară pentru a o examina, relatează presa bulgară.

Descoperirea vine la două zile după ce Polonia a raportat o intruziune a unor presupuse drone rusești în spațiul său aerian, incident care a determinat NATO să-și consolideze apărarea pe flancul estic, declanșând operațiunea „Santinela estică”. Potrivit Novinite, martorii au relatat că au văzut vehiculul aerian fără pilot într-o zonă nepăzită a coastei, ceea ce a determinat intervenția poliției.

Obiectul, de aproape un metru, era puternic corodat, cu partea din spate și aripa dreaptă lipsă, ceea ce indică faptul că a stat mult timp în mare. Nu erau vizibile semne de identificare pe dronă, iar autoritățile au subliniat că aceasta nu reprezenta o amenințare pentru public.

A drone has been found on the beach in Burgas, Bulgaria. It was first spotted last Friday, but only pulled from the water today. According to Flagman, the UAV was in “deplorable condition,” missing its tail and right wing — signs it may have been shot down. A similar incident… pic.twitter.com/1CNGJZIMIj — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2025

Informația inițială despre un obiect plutitor suspect, asemănător unei drone, a fost primită în jurul orei 9:36, după care zona a fost securizată.

Experți militari au fost trimiși să evalueze și să recupereze dispozitivul. O echipă specializată de la baza navală Burgas a efectuat o recunoaștere completă, confirmând că drona nu conținea explozibili și nu reprezenta un pericol.

În urma evaluării, drona a fost transportată în siguranță la baza navală din Burgas pentru examinări suplimentare. Serviciile de securitate lucrează în prezent pentru a determina originea și scopul acesteia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













