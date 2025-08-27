Mesajul lui Ilie Bolojan la aniversarea a 34 de ani de independență a Republicii Moldova. „România va rămâne un susţinător”

27-08-2025 | 13:53
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a transmis, la 34 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, că România va rămâne un sprijin de neclintit, gata să înfrunte împreună provocările și să susțină idealurile fraților de peste Prut.

Sabrina Saghin

„România va rămâne susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut, aşa cum a dovedit în cei 34 de ani de la proclamarea independenţei statului. Legătura unică de limbă, cultură, istorie şi tradiţii a creat spaţiul prieteniei şi solidarităţii între statele noastre”, spune premierul într-un comunicat oficial, citat de News.ro.

Potrivit şefului Executivului, ”sprijinul ferm, aplicat şi multidimensional al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, este pasul firesc al relaţiei noastre frăţeşti”.

„Aşa cum am spus răspicat şi acum câteva zile la Chişinău, indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările şi vom continua să fim punctul de sprijin al fraţilor noştri de peste Prut care aspiră la o viaţă mai bună, la prosperitate, la drepturile şi libertăţile conferite de statutul european. La mulţi ani Republicii Moldova şi cetăţenilor săi!”, mai transmite premierul Bolojan.

SUA, mesaj pentru Republica Moldova

Secretarul de stat Marco Rubio, dar şi noul reprezentant diplomatic al SUA la Chişinău, Nick Pietrowicz, au transmis mesaje de susţinere, cel din urmă adresându-se în limba română.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Moldovei cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Independenţei. De când Moldova şi-a dobândit suveranitatea, ţările noastre au fost solidare în a sprijini libertatea, democraţia şi un viitor sigur şi prosper”, se arată în mesajul lui Marco Rubio publicat pe site-ul Departamentului de Stat.

Sursa: News.ro

