Liceeni din Republica Moldova învață româna la Iași prin metode neobișnuite: „Este mai ușor și mai interesant”

Peste 200 de liceeni, etnici minoritari în Republica Moldova, iau lecții de limba română la Iași, în aceste zile.

Iar când nu sunt la cursuri, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, elevii participă la ateliere de creație, merg la film sau vizitează muzeele din oraș.

La un atelier de lucru manual, instrucțiunile, dar și întrebările sunt formulate în limba română.

Tânără: „Foarte mult mi-a plăcut în tabăra de vară și noi aici am cunoscut foarte mulți oameni.”

Reporter: „Ți-e mai ușor să înveți așa limba română?”

Tânără: „Da, este mai ușor și mai interesant. Am avut probleme cu gramatica, dar acum înțeleg bine, mai bine.”

Gabriela Andrei, director adjunct al Palatului Copiilor din Iași: „În momentul în care aveau nevoie de un material, au reușit și au formulat propoziții frumoase în limba română, deci se poate. Am pregătit o serie de ateliere să-i surprindem.”

Într-o altă încăpere, româna s-a învățat învață prin dans.

Dana Cojocaru, profesoară de balet: „Noi aici vorbim de limba română și spunându-le stânga, dreapta, unu-doi. Bineînțeles că îi ajută și să înțeleagă, fac asocieri între mișcare și cuvântul pe care tocmai li l-am spus.”

Cursurile clasice de limba română au loc dimineața, în amfiteatrele universității. După-amiaza, tinerii fac activități de relaxare: sport, ateliere de creație și vizite la muzee, la mall sau la cinema.

Claudia Țărnăuceanu, decanul Facultății de Litere al UAIC Iași: „Sunt elevi din minoritățile din Republica Moldova. Au fost întâi testați pentru a fi împărțiți în zece grupe, în funcție de nivelul de cunoștințe. Toți știu să citească, dar nu pot conversa. Unii sunt vorbitori de rusă, unii sunt vorbitori de bulgară.”

Tabăra e organizată de Ministerul Educației de la noi, în parteneriat cu cel din Republica Moldova, și se încheie vineri, pe 29 august.

