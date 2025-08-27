Liceeni din Republica Moldova învață româna la Iași prin metode neobișnuite: „Este mai ușor și mai interesant”

Stiri Diverse
27-08-2025 | 08:59
liceeni, republica moldova, iasi
Pro TV

Peste 200 de liceeni, etnici minoritari în Republica Moldova, iau lecții de limba română la Iași, în aceste zile.

autor
Elena Bejinaru

Iar când nu sunt la cursuri, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, elevii participă la ateliere de creație, merg la film sau vizitează muzeele din oraș.

La un atelier de lucru manual, instrucțiunile, dar și întrebările sunt formulate în limba română.

Tânără: „Foarte mult mi-a plăcut în tabăra de vară și noi aici am cunoscut foarte mulți oameni.”

Reporter: „Ți-e mai ușor să înveți așa limba română?”

Citește și
absolvire
Peste 150.000 de liceeni sărbătoresc încheierea unui capitol din viață. Care sunt planurile de viitor pentru mulți dintre ei

Tânără: „Da, este mai ușor și mai interesant. Am avut probleme cu gramatica, dar acum înțeleg bine, mai bine.”

Gabriela Andrei, director adjunct al Palatului Copiilor din Iași: „În momentul în care aveau nevoie de un material, au reușit și au formulat propoziții frumoase în limba română, deci se poate. Am pregătit o serie de ateliere să-i surprindem.”

Într-o altă încăpere, româna s-a învățat învață prin dans.

Dana Cojocaru, profesoară de balet: „Noi aici vorbim de limba română și spunându-le stânga, dreapta, unu-doi. Bineînțeles că îi ajută și să înțeleagă, fac asocieri între mișcare și cuvântul pe care tocmai li l-am spus.”

Cursurile clasice de limba română au loc dimineața, în amfiteatrele universității. După-amiaza, tinerii fac activități de relaxare: sport, ateliere de creație și vizite la muzee, la mall sau la cinema.

Claudia Țărnăuceanu, decanul Facultății de Litere al UAIC Iași: „Sunt elevi din minoritățile din Republica Moldova. Au fost întâi testați pentru a fi împărțiți în zece grupe, în funcție de nivelul de cunoștințe. Toți știu să citească, dar nu pot conversa. Unii sunt vorbitori de rusă, unii sunt vorbitori de bulgară.”

Tabăra e organizată de Ministerul Educației de la noi, în parteneriat cu cel din Republica Moldova, și se încheie vineri, pe 29 august.

Sursa: Pro TV

Etichete: elevi, Republica Moldova, universitatea alexandru ioan cuza iasi,

Dată publicare: 27-08-2025 08:59

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Calificarea „de care se sperie” mulți liceeni, dar e foarte căutată pe piața muncii. „Rată de angajare de peste 90%”
Stiri Educatie
Calificarea „de care se sperie” mulți liceeni, dar e foarte căutată pe piața muncii. „Rată de angajare de peste 90%”

Aproape 40% dintre absolvenții de clasa a opta au fost repartizați la licee cu profil tehnologic. În multe cazuri, părinții acceptă cu greu acest profil pentru copiii lor.

Peste 150.000 de liceeni sărbătoresc încheierea unui capitol din viață. Care sunt planurile de viitor pentru mulți dintre ei
Stiri Diverse
Peste 150.000 de liceeni sărbătoresc încheierea unui capitol din viață. Care sunt planurile de viitor pentru mulți dintre ei

La Constanța, elevii de colegiu militar au spus pentru ultima dată „Prezent!” în fața profesorilor, ieri, la ceremonia de absolvire. Și la Târgu Jiu, sute de absolvenți și-au luat rămas bun de la viața de liceu.

Colonie spațială proiectată de opt liceeni români, premiată la cel mai important concurs de arhitectură spațială
iLikeIT
Colonie spațială proiectată de opt liceeni români, premiată la cel mai important concurs de arhitectură spațială

Opt liceeni români au proiectat o colonie spațială care poate susține viața a 20.000 de oameni. Nu este un scenariu de film, ci ideea care le-a adus Marele Premiu la cel mai important concurs internațional de arhitectură.

Recomandări
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
Stiri Politice
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție s-au întâlnit la sediul Guvernului, pentru modificări ale pachetului 2 de măsuri fiscale. A fost o nouă seară de discuții intense între partenerii de guvernare.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Top citite
1 Bogdan Chirițoiu
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri Economice
„Nu de la TVA vine diferența mare” la facturile de electricitate. Ce spune Consiliul Concurenței
2 Donald Trump
Getty Images
Stiri externe
Trump a explicat în trei cuvinte de ce Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski
3 primarie
Captură Google Earth
Stiri actuale
La cea mai săracă primărie din București, sporurile cresc exploziv. Iar primarul îl ia pe cel mai mare
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59