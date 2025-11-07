Mediul de afaceri cere transparență, nu privilegii. Dan Șucu: „Avem nevoie de coerență și dialog”

Mediul de afaceri nu cere privilegii, ci transparenţă, predictibilitate şi dialog, înainte de decizie, deoarece noi suntem cei care punem umărul la repornirea economiei şi accelerarea motorului ei în anii care vin, a declarat Dan Şucu.

„Ţara noastră are resurse, oameni buni şi o poziţie strategică unică. Ceea ce ne lipseşte nu sunt intenţiile, ce ne lipseşte este execuţia, capacitatea de a transforma avantajele în lidership economic regional. Mediul de afaceri trebuie să-şi asume un rol mai activ, să vină cu soluţii, nu doar cu critici. Concordia intenţionează acum să prezinte tuturor facturilor decidenţi un set de măsuri concrete de care avem nevoie pentru o relansare a economiei. Nu suntem dintre cei care doar dorim să ne plângem despre lucrurile care nu merg bine. Noi suntem cei care pun numărul la repornirea economiei şi la accelerarea motorului ei în anii care vin. Aici intervine un lucru foarte simplu: dialogul social, real. (...) Să fie clar: mediul de afaceri nu cere privilegii. Cerem transparenţă, consistenţă, predictibilitate şi dialog înainte de decizie. De ce? Pentru că noi, cei din mediul privat, cunoaştem realitatea economică la fierul ierbii, ştim ce funcţionează şi ştim ce nu funcţionează. Înţelegem piaţa şi vedem riscurile înainte ca ele să devină crize", a spus Şucu, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, la summit-ul „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană".

El a subliniat că planurile de business se fac pe termen lung şi nu se pot realiza planificări dacă regulile se schimbă peste noapte, iar statul şi mediul privat trebuie să lucreze împreună.

„În ţările dezvoltate, strategia economică se măsoară în decenii, la noi, de prea multe ori, se măsoară în campanie electorală. Este timpul ca statul şi mediul privat să lucreze totuşi împreună. Viitorul României nu-l va scrie nimeni în locul nostru. Putem alege să stingem focul sau putem construi o economie modernă, competitivă, care creează prosperitate reală pentru toţi românii. Acest summit este un angajament al mediului de afaceri. Vom veni întotdeauna cu soluţii concrete şi vom da direcţia economică a României", a transmis preşedintele Concordia.

Concordia vrea o prezență mai puternică la Bruxelles

Acesta a adăugat că România are resurse, idei şi oamenii capabili, dar pentru a face saltul spre o economie competitivă, bazată pe inovare şi valoare adăugată, este nevoie de coerenţă, de disciplină, de colaborare şi de un plan „de care de data asta să ne şi ţinem".

Dan Şucu a anunţat că organizaţia patronală pe care o conduce va fi mai prezentă la Bruxelles, pentru ca vocile companiilor româneşti să fie auzite direct la masa deciziilor.

„România a făcut alegeri strategice corecte. NATO ne-a dat securitate, Uniunea Europeană şi piaţa unică ne-au deschis accesul la 450 de milioane de consumatori, iar OCDE-ul, următorul pas, va aduce standarde de guvernanţă şi capital mai ieftin pe termen lung. Sigur, Uniunea Europeană nu e perfectă. Mario Dragi şi alţi lideri europeni au spus limpede: Europa trebuie să se mişte mai repede, să taie birocraţia şi să ia decizii cu viteză, dacă vreţi să rămânem competitivi. Concordia de aceea va fi mult mai prezentă la Bruxelles. Partener implicat al Business Europe, mergem acolo unde se scriu legile care vor schimba piaţa unică în următorul deceniu. Vrem ca vocile companiilor româneşti să fie auzite direct la masa deciziei", a punctat Şucu.

Confederaţia Patronală Concordia organizează, vineri, un summit sub deviza „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană", care reuneşte lideri ai mediului de afaceri şi academic, decidenţi politici şi experţi economici pentru a discuta cum poate face România saltul de la o economie bazată pe costuri competitive, la una bazată pe inovare şi valoare adăugată înaltă.

