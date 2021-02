Medicii din Suceava nu vor să se implice în campania de vaccinare, spune primarul orașului. Cu cât ar fi plătiți

Nu sunt centre de vaccinare comunitare în Suceava pentru că medicii nu sunt interesați să presteze această activitate, afirmă primarul orașului, care a făcut un apel către cadrele medicale.

Din două centre ale Primăriei, cât este prevăzut, nu poate fi înființat niciunul din cauza lipsei de personal.

„Noi am avut discuţii la DSP, ne-am adresat Colegiului Medicilor cu o adresă, am avut discuţii la Primărie cu preşedinta asociaţiei medicilor de familie, cu medici de familie. Ne-ar trebui o structură de minim zece medici, 20 de asistenţi medicali şi zece registratori, dacă mergem pe un singur flux de vaccinare. Din păcate, sunt doar trei medici doritori. Nu avem un echipaj complet să deschidem măcar un centru. Noi vrem să deschidem, în primă etapă, două centre, cum am discutat şi cu DSP, cel de la Colegiul Naţional 'Ştefan cel Mare' şi cel de la Şcoala nr 11 din cartierul Burdujeni", a declarat primarul Ion Lungu, potrivit Agerpres.

Un medic va primi 90 de lei pe oră, dar suma pare să nu fie suficientă pentru a-i convinge să se implice în activitățile de vaccinare. Iar în cazul funcției de conducere, lucrurile stau și mai rău, a mai spus primarul din Suceava: niciun medic nu vrea să fie coordonator deoarece nu se dă indemnizaţie suplimentară şi toţi doctorii sunt plătiţi la fel.

„Din punctul lor de vedere, spuneau medicii de familie, medicul coordonator, care are cea mai mare responsabilitate la acest centru de vaccinare, ar trebui să aibă indemnizaţie suplimentară. Medicii sunt plătiţi cu 90 de lei pe oră, asistenţii medicali cu 45 de lei pe oră, iar registratorii cu 20 de lei pe oră", a spus Lungu.

În opinia primarului, participarea la această campanie de vaccinare reprezintă un gest de responsabilitate civică şi a făcut un apel ''de suflet'' către cadrele medicale pentru a se implica în acţiunea de imunizare.

Potrivit primarului, în municipiul Suceava a constatat o dorinţă a populaţiei de a se vaccina.

În municipiul Suceava funcţionează un centru de vaccinare la Spitalul Județean de Urgență, alte centre fiind în judeţ la spitalele municipale din Rădăuţi, Fălticeni şi Câmpulung Moldovenesc, la spitalele orăşeneşti din Gura Humorului şi Siret, precum şi cel amenajat la stadionul din Vatra Dornei.