Direcţiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea calităţii apei potabile şi dezinfecţia fântânilor, accesul la asistenţă medicală, medicamente, materiale sanitare şi vaccinuri, suplimentarea resurselor medicale, acolo unde este necesar, a informat miercuri Ministerul Sănătăţii, scrie Agerpres.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat că în astfel de situaţii prevenţia şi intervenţia rapidă sunt esenţiale.

„Prioritatea noastră este ca fiecare persoană afectată să beneficieze de asistenţa medicală de care are nevoie şi să prevenim apariţia îmbolnăvirilor”, a subliniat Cseke Attila, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătăţii.

Recomandările autorităților pentru populația din zonele inundate

Ministerul Sănătăţii face totodată o serie de recomandări pentru populaţie:

„Consumaţi doar apă îmbuteliată sau apă fiartă şi răcită; nu consumaţi apă din fântâni până la confirmarea potabilităţii; consumaţi alimente ambalate sau preparate termic; respectaţi regulile de igienă şi evitaţi contactul cu animalele moarte; adresaţi-vă medicului dacă apar febră, diaree, vărsături sau alte simptome de boală; nu folosiţi apă contaminată pentru spălatul vaselor, spălatul pe dinţi, prepararea hranei pentru bebeluşi sau producerea cuburilor de gheaţă. În cazul în care nu este posibilă fierberea apei, dezinfecţia chimică a apei contaminate este eficientă pentru eliminarea bacteriilor şi a majorităţii virusurilor. Pentru dezinfecţia chimică se folosesc preparate pe bază de clor.”

Ministerul Sănătăţii menţionează că monitorizează permanent situaţia şi este pregătit să intervină oriunde este nevoie pentru protejarea sănătăţii populaţiei.