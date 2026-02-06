Autoturismul are un preţ de pornire de numai 1.000 de euro şi este inclus în selecţia evenimentului intitulat „Time to Bid - Licitaţia de Ceasuri & Accesorii de Lux” care este programat în 24 februarie, de la ora 18.00, şi se va desfăşura atât cu prezenţă fizică, la Palatul Cesianu-Racoviţă din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5), cât şi online, pe platforma Artmark Live.

Cum pot participa cei interesați

Evenimentul este cu acces liber pentru public, iar cei care doresc să participe la licitaţie o pot face prin realizarea unui cont de colecţionar, ce poate fi creat în mod gratuit, prin completarea unui formular disponibil pe site-ul artmark.ro.

Maşina condusă de preşedintele Klaus Iohannis se vinde de către Primăria Sibiului, în baza Hotârării Consiliului Local, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative şi de protocol. A fost utilizată rar, aşadar are un kilometraj mic (doar 120.000 km.), şi prezintă o uzură normală raportat la anul de fabricare, 2005. Este într-o stare tehnică bună, deplin funcţională şi cu revizia făcută recent. Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată şi sistem infotainment.

De altfel, modele din gama Audi A6 au fost, de-a lungul anilor, o alegere frecventă pentru flote oficiale şi automobile de protocol în Europa, tocmai pentru echilibrul dintre discreţie, confort şi prestanţă. Un exemplu documentat în presa internaţională este Regele Charles III, care a utilizat un Audi A6 în cadrul flotei sale oficiale - un detaliu ce confirmă statutul acestui model ca reper pentru transportul instituţional la cel mai înalt nivel.

Ceasuri și accesorii de lux, atracția principală a licitației

Selecţia de ceasuri şi accesorii de lux din Licitaţia „Time to Bid” reuneşte nume majore ale orologeriei internaţionale - Rolex, Cartier, Chopard, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Franck Muller, Vacheron Constantin - alături de piese cu un conţinut semnificativ de aur, care sporeşte valoarea intrinsecă a loturilor şi le face cu atât mai atractive, atât pentru colecţionarii de ceasuri, cât şi pentru cei care caută obiecte de lux cu preţ de achiziţie bine poziţionat faţă de cel de listă.

Printre loturile-vedetă ale evenimentului se remarcă seria de ceasuri Rolex, care cuprinde 11 piese, printre care şi un Rolex Datejust II, din aur şi oţel, cu diamante, bărbătesc, realizat în 2023, cu un preţ de pornire de 10.000 de euro (substanţial sub preţul de listă de 18.000 de euro). De asemenea, sunt spectaculoase şi un Franck Muller Conquistador din aur, ceas bărbătesc de mână (2010), cu preţ de pornire 27.000 de euro (mult sub preţul de listă - 40.000 de euro), un foarte rar set de colecţie format din colier şi ceas Omega cu design Gilbert Albert, din aur, de damă (1964), cu preţ de pornire 19.000 de Euro (faţă de 30.000 de Euro), precum şi un TAG Heuer Carrera Chrono Cal 360 din aur, ediţie limitată (nr. 48/100), ceas bărbătesc de mână (2008), cu preţ de pornire 10.000 de euro (faţă de 15.000 de euro).

Ca pentru toate licitaţiile organizate de Casa A10 by Artmark, şi aceasta are parte de o expoziţie cu intrare liberă, disponibilă până la data licitaţiei (24 februarie), la Palatul Cesianu-Racoviţă din Capitală (str. C.A. Rosetti nr 5). Zilnic, de luni până duminică, de la 10:00 la 20:00.