Mărturisirea unei activiste care a lucrat pe ambulanţa socială a ARAS: Colectam 20.000 de seringi într-o marți în Capitală

„Am ajuns să lucrez pe Ambulanţa socială, echipa mobilă a Asociaţiei Române Anti-Sida. Am lucrat şase ani din cei 14 când am lucrat cu Asociaţiile Române Anti- Sida şi a fost o activitate la care am ţinut foarte mult”, a povestit la un post TV Alina Dumitriu, activist, fondator al Asociaţiei Sens Pozitiv.

Aceasta a explicat că Ambulanţa socială este cea care oferă seringi, prezervative, consiliere, evaluare medicală, tratamente medicale primare.

„Consumatorii de substanţe ajung să aibă ulcere varicoase şi cangrene destul de urâte în locurile de injectare. Face testarea ei de HIV, hepatitis B şi C şi acum şi sifilis”, a mai declarat Alina Dumitriu.

„Colectam 19-20-21 de mii de seringi într-o marţi. O dată pe săptămână mergeam. Altfel, alea rămâneau în Ferentari pe jos sau în coşurile de gunoi, dar ele trebuie colectate (…) se strâng în containere speciale şi se încinerează. Dacă sunt lăsate la coş…Deci în zonele în care se consumă ar trebui să apară pe stradă nişte containere mari şi de acolo, da, ridicate”, a povestit ea.

Lipsa de finanțare, o problemă

Realitatea arată însă că nu există astfel de containere, iar organizaţiile de profil colectează seringile utilizate cât de bine pot. Lipsa de finanţare este, însă, o mare problemă.

„Au fost momente când n-am mai ieşit pe teren deloc, pentru că n-a mai fost finanţare. Ideea e că, dacă nu există finanţare, n-au cum să iasă. Şi în momentul în care nu au cum să iasă, oamenii ăştia nu mai primesc seringi. Şi nu or să se oprească din consum, or să folosescă seringi în comun”, a mai declarat Alina Dumitriu.

În lipsa finanţării, seringile folosite rămân pe stradă.

„Ajung în coşurile de gunoi, unde oamenii mai nou, ai văzut, că bagă mâna după PET tot timpul, săracii. Da, pentru că este o realitate. Ele trebuie strânse, oamenii ăştia trebuie să aibă acces la seringi, ar trebui să existe automate. Există nişte exemple de bună practică – Portugalia (…) care are containere de colectat şi automate care dau seringi. Nu ştiu, eventual bagă un bănuţ, bagă 10 lei şi-şi ia o pungă de seringi, care nici nu sunt scumpe”, a mai declarat Alina Dumitru.

Este vorba despre o problemă de sănătate publică, fiind puşi în pericol nu doar consumatorii, ci şi toţi cei care trăiesc în jurul lor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: