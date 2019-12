Mărturia unei asistente care a participat la operația femeii incendiate. S-au deschis 4 anchete

Femeia de 66 de ani care a suferit arsuri în timpul unei operații la Spitalul Floreasca din Capitală a murit duminică seară.

Între timp, ies la iveală amănunte șocante. Pacienta a fost dezinfectată cu o soluție de mâini care avea o concentrație mare de alcool și nu trebuia folosită în același timp cu bisturiul electric.

Patru anchete au fost deschise în acest caz. O echipă a Ministerului Sănătății a fost din nou duminică la spital pentru a sta de vorbă cu cei implicați.

Profesorul Mircea Beuran, cel care a coordonat intervenția chirurgicală, susține că a ajuns la spital după incident. Numele său apare însă în protocolul medical pentru că era șeful echipei.

La ora 19:50, la Spitalul Floreasca a fost declarat decesul femeii în vârstă de 66 de ani, după o săptămână de agonie. Pacienta era internată în stare critică la secţia de Mari Arşi, intubată, ventilată mecanic şi pe dializă, după incidentul dramatic din sala de operaţii. Femeia avea cancer pancreatic, iar starea ei a fost agravată de arsurile suferite pe 40% din suprafaţa corpului.

Citește și Reacţia Colegiului Medicilor, după cazul pacientei care a ars pe masa de operaţie

La scurt timp după deces, medicul Mircea Beuran a declarat: "Contextul biologic în care se găsea pacientă, o boală incurabilă, un efort chirurgical făcut la cerere şi evenimentul neplăcut şi nedorit de nimeni, la care s-a supraadăugat această arsură, biologic nu a rezistat ca să poată să depăşească tot efortul medical care s-a făcut."

Printr-un comunicat, ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a transmis duminică seară condoleanţe familiei şi a precizat că speră "să învăţăm cu toţii din acest episod tulburător, ca pe viitor, în niciun spital din România, să nu mai avem parte de o asemenea experientă traumatizantă." În plus, susţine că, alături de echipă pe care o coordonează, va face tot posibilul pentru aflarea adevărului.

Între timp, au apărut noi detalii despre acest caz şocant. Pe masă, în sala de operaţie, pacienta a fost dezinfectată cu o soluţie care este folosită în mod normal pentru curăţarea mâinilor, iar în contact cu bisturiul electric, pielea femeii a luat foc.

Prof. dr. Horaţiu Moldovan, SS MS: ''Recomandările pe care le-am citit noi în utilizarea electrobisturiului, respectiv exclud folosirea lui împreună cu biocide inflamabile, deci era probabil necesară utilizarea altui biocid.''

În fișa pacientei scrie că era polialergică, iar acesta este motivul pentru care nu a fost dezinfectată cu iod. Însă tot în documentul medical scrie că ''nu se poate preciza'', cu alte cuvinte nu se ştie exact la ce substanţe era alergică şi nici dacă s-au făcut teste în acest sens.

Prin urmare, susţine una dintre asistentele aflate în sală, doctorii au cerut alcool alb, iar când au început intervenţia au simţit miros de ars.

''Echipa operatorie a început să mişte câmpurile pentru a găsi sursa de foc şi a o stinge. În momentul în care medicul a îndepărtat câmpul de pe pacienta flacăra s-a extins cu repeziciune din zona lombară şi toracica spre capul pacientei,'' a declarat asistenta.

A fost momentul în care personalul medical şi-a dat seama de gravitatea situaţiei şi a început să strige după apa şi ser pentru stingerea focului.

Pacienta de 66 de ani avea o hemoragie puternică şi trebuia operata urgent, aşa că a fost mutată în alta sala pentru continuarea intervenţiei. Conform documentelor medicale, profesorul Mircea Beuran este cel care a coordonat întreaga activitate. Însă acesta declară că a ajuns la spital abia după ce femeia a fost arsă.

Prof. dr. Mircea Beuran: ''Le-am spus duceţi bolnava imediat la sală şi căutaţi să faceţi hemostaza, adică oprirea sângerării. Mă îmbrac şi vin şi eu să văd care este situaţia. M-au sunat din nou că s-au aprins câmpurile operatorii, dar au luat bolnavă din sala respectivă şi au dus-o într-o sală alăturată să se continue actul operator. Odată ce am intrat în sală şi am continuat operaţia şi am finalizat operaţia, normal ca numele meu apare în echipa operatorie. Se poate verifica pe camerele de luat vederi când am intrat în spital. Există camere când am intrat în blocul operatoriu, plus în clipa în care se discută cu toţi care erau implicaţi, subsemnatul nu era în sala unde s-a produs evenimentul. Eu am intrat în sala în care continuau operaţia."

Sunt lucruri susţinute şi de preşedintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean. Într-un comunicat transmis aseară, acesta precizează că "Mircea Beuran a ajuns în sala de operaţie după ce evenimentul a avut loc. Acolo găseşte o echipă traumatizată psihic de acest eveniment şi face exact ce trebuia să facă un şef în adevăratul sens al cuvântului, adică preia răspunderea asupra tuturor întâmplărilor legate de acel moment în care a fost implicată pacienta sa."

Prof. dr. Horaţiu Moldovan, secretar de stat MS: ''Judecam după documentele medicale pe care le avem, respectiv foaia de observaţie, protocolul chirurgical care descrie şi defineşte din punct de vedere medico-legal o intervenţie chirurgicală. Este precizat operatorul şi este semnat şi parafat de medicul care a realizat operaţia."

Prof. dr. Mircea Beuran: ''Mi se aduce la cunoştinţă că îmi responsabilizez tot actul, eu cred că nişte oameni care înţeleg lucrurile la etapă, nu poţi să-i pui în spate unui om care nu-i acolo, cum nici cei care operau nu aveau nicio treabă cu de ce s-a aprins bolnavul.''

În tot acest timp, s-au deschis mai multe anchete. Una este a Ministerului Sănătăţii, care trebuie să afle şi de ce reprezentanţii spitalului nu au anunţat incidentul. A doua este a Serviciului de Investigaţii Criminale de la Poliţia Capitalei. Cercetări fac şi reprezentanţii Colegiului Medicilor din Bucureşti, dar şi cei ai Spitalului Floreasca.