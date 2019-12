Detalii şocante privind cazul femeii care a ars pe masa de operaţie. Explicaţia lui Mircea Beuran

Detalii şocante ies la iveală în cazul femeii arse în timpul unei operaţii la spitalul Floreasca.

Înainte de intervenţia chirugicala, pacienta a fost dezinfectată cu o soluţie de mâini, care avea o concentraţie mare de alcool şi care nu trebuia folosită în acelsi timp cu bisturiul electric. Primele verificări arată însă că nu s-a ţinut cont de instrucţiuni şi asta a dus la izbucnirea incendiului în care femeia de 66 de ani a suferit arsuri grave. S-au deschis 4 anchete în acest caz, iar duminică, o echipă a Ministerului Sănătăţii a fost din nou la spital pentru a sta de vorbă cu cei implicaţi.

În tot acest timp, profesorul Mircea Beuran, cel care a coordonat intervenţia chirurgicală, susţine că a ajuns la spital după ce femeia a fost arsă. Numele său apare însă în protocolul medical pentru că era şeful echipei.

Pe masă, în sala de operaţie, pacienta a fost dezinfectată cu o soluţie care este folosită în mod normal pentru curăţarea mâinilor, iar în contact cu bisturiul electric, pielea femeii a luat foc.

Prof. dr. Horaţiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii: “Recomandările pe care le-am citit noi în utilizarea electrocauterului exclud folosirea lui împreună cu biocide inflamabile, probabil trebuia folosit un alt biocid”.

În fişa pacientei scrie că era polialergică, iar acesta este motivul pentru care nu a fost dezinfectată cu iod. Însă tot în documentul medical se menţionează că ''nu se poate preciza'' - cu alte cuvinte nu se ştie exact la ce substanţe era alergică şi nici dacă s-au făcut teste în acest sens''. Prin urmare, susţine una dintre asistentele aflate în sală, doctorii au cerut alcool alb, iar când au început intervenţia, au simţit miros de ars.

''Echipa operatorie a început să mişte câmpurile pentru a găsi sursa de foc şi a o stinge. În momentul în care medicul a îndepărtat câmpul de pe pacienta flacăra s-a extins cu repeziciune din zona lombară şi toracică spre capul pacientei'' - a declarat asistenta.

A fost momentul în care personalul medical şi-a dat seama de gravitatea situaţiei şi a început să strige după apă şi ser pentru stingerea focului.

Pacienta de 66 de ani avea o hemoragie puternică şi trebuia operată urgent, aşa că a fost mutată în altă sală pentru continuarea intervenţiei. Conform documentelor medicale, profesorul Mircea Beuran este cel care a coordonat întreaga activitate, însă acesta declară că a ajuns la spital abia după ce femeia a fost arsă.

Explicaţia dată de profesorul Mircea Beuran

Prof. dr. Mircea Beuran: „Am zis duceţi pacienta şi mă îmbrac şi vin şi eu să văd.. Pe drum m-au sunat că s-au aprins câmpurile operatorii, au luat o şi au dus o într-o sală alăturată. Eu am ajuns la locul operator, am intrat lângă echipa, era şi speriată şi şocată şi m-am implicat în terminarea actului medical împreună cu cei de la arşi, E corect că apare numele ca odată ce am intrat în sală şi am continuat şi am finalizat operaţia, normal că apare numele meu. Se poate verifica pe camere când am intrat în spital şi în sală. Eu am intrat în sala în care continuau operaţia.''

Prof. dr. Horaţiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii: ''în foaia de observaţie, protocolul chirugical care descrie şi defineşte o intervenţie, este precizat operatorul, este semnat şi parafat''

Conform protocolului, legal, şeful echipei este cel care răspunde de întreaga intervenţie.

Prof. dr. Mircea Beuran: ''Mi se aduce la cunoştinţă că îmi responsabilizez tot actul, eu cred că nişte oameni care înţeleg lucrurile la etapă, nu poţi să-i pui în spate unui om care nu-i acolo, cum nici cei care operau nu aveau nicio treabă cu de ce s-a aprins bolnavul.''

Doar că starea femeii care suferă de cancer pancreatic a fost agravată de arsurile dobândite.

În tot acest timp, s-au deschis mai multe anchete. Una este a ministerului sănătăţii, care trebuie să afle şi de ce reprezentanţii spitalului nu au anunţat incidentul. A doua este Serviciului de Investigaţii Criminale de la Poliţia Capitalei. Cercetări fac şi reprezentanţii Colegiului Medicilor din Bucureşti, dar şi ai Spitalului Floreasca.