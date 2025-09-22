Marș pașnic al studenților moldoveni din Timișoara, în ziua alegerilor din R. Moldova. „Moment decisiv pentru viitorul țării”

Stiri actuale
22-09-2025 | 08:39
Studenți moldoveni în Timișoara

Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara și Asociația Inițiativa, cu sprijinul Alianței Organizațiilor Studențești din Timișoara, organizează un marș pașnic pe 28 septembrie, în Complexul Studențesc.

autor
Stirileprotv

Organizatorii spun că scopul acțiunii este responsabilizarea tinerilor și sublinierea importanței votului în conturarea viitorului democratic al Republicii Moldova, prin care transmitem următorul mesaj „numai împreună, prin implicare civică și participare la vot activă, poate fi construit un viitor prosper”.

„Alegerile parlamentare din 28 septembrie reprezintă un moment decisiv pentru viitorul Republicii Moldova. În condițiile în care tinerii din diasporă, au participat masiv la alegerile prezidențiale din 20 octombrie - 3 noiembrie, demonstrând atașamentul față de destinul țării, este important să confirmăm faptul că în continuare tinerii rămân implicați și hotărâți de a contribui activ la conturarea unei societăți prospere și responsabile”, a transmis Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara.

Marșul pașnic va începe la ora 16:00, cu punct de pornire la Căminul C16, continuând prin Complexul Studențesc, destinația finală fiind secția de votare la Liceul ,,Ion Vidu’’ de pe str.Cluj nr.12.

Acțiunea se va desfășura într-un mod pașnic, fără scandări sau mesaje politice, fiind concepută ca un gest simbolic de solidaritate, prin care tinerii din diasporă sunt încurajați să participe împreună activ la viața democratică a Republicii Moldova, mai spun organizatorii.

Citește și
politisti
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 22-09-2025 08:39

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
Citește și...
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală după ce mai multe școli și spitale au primit amenințări. Polițiștii au început verificări pentru a stabili mai multe detalii despre natura acestor posibile pericole.

Căluții de mare, crabii și creveții revin în Marea Neagră. Câmpia subacvatică plantată acum 4 ani începe să dea roade
Stiri actuale
Căluții de mare, crabii și creveții revin în Marea Neagră. Câmpia subacvatică plantată acum 4 ani începe să dea roade

Câmpia plantată în adâncurile „Mării Negre”, în urmă cu 4 ani, începe să dea roade, spun biologii români.

Sibiul a devenit orașul bicicletelor și pietonilor, de Săptămâna Mobilității. Piața Mică, transformată într-o „sală de bal”
Stiri actuale
Sibiul a devenit orașul bicicletelor și pietonilor, de Săptămâna Mobilității. Piața Mică, transformată într-o „sală de bal”

Sibiul a fost în ultimele zile orașul perfect pentru amatorii de mișcare și distracție în aer liber. Pentru că este Săptămâna Europeană a Mobilității, circulația rutieră a fost oprită în unele zone.

Recomandări
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală după ce mai multe școli și spitale au primit amenințări. Polițiștii au început verificări pentru a stabili mai multe detalii despre natura acestor posibile pericole.

Moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută azi în Parlament. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu
Stiri Politice
Moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută azi în Parlament. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu

Deputaţii dezbat moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. Diana Buzoianu e acuzată că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.

Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale
iLikeIT
Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale

Rețelele sociale sunt pline de conținut generat de Inteligența Artificială - uneori chiar de știri false. Algoritmii nu fac diferența, iar minciunile se răspândesc mai repede decât adevărul. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Septembrie 2025

29:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28