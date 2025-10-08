Marius Keseri, bateristul formației Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani. Foștii colegi: ”Am fost împreună 30 de ani”

08-10-2025 | 17:40
Marius Keseri
Facebook/Directia 5

Marius Keseri, bateristul formației Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani. Anunțul tragic a fost făcut chiar de către colegii săi muzicieni, pe pagina de Facebook.

Cristian Matei

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, a transmis formația Direcția 5 într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Muzicienii nu au oferit și detalii despre cauzele decesului.

Marius Keseri avea 60 de ani și a fost bateristul trupei Direcția 5 timp de foarte mulți ani. Când pleacă oameni de care te leagă timpul, pe care-i cunoști de peste 30 de ani, nu e ușor. Om și tobar redutabil. Dumnezeu să te odihnescă, Marius Keseri, condoleanțe Directia 5!”, a scris pe Facebook și Teo Peter, basistul formației Altar.

”Drum lin, Marius Keseri... Ce repede ai trecut pe aici...”, a transmis și Alin Dincă, solistul formației Trooper.

