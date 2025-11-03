Marian Godină sare în apărarea jandarmului care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorării victimelor de la Colectiv

Stiri actuale
03-11-2025 | 10:05
Marian Godină

Marian Godină a reacționat în scandalul jandarmului care l-a amendat pe organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv. Polițiștul l-a apărat pe tânăr.

autor
Adrian Popovici

Polițiștul l-a ciritcat pe șeful Jandarmeriei care și-a cerut scuze fără a afla de la „firul ierbii ce a fost acolo”.

Marian Godină consideră că șeful Jandarmeriei a făcut de râs instituția atunci când și-a cerut scuze public pentru sancțiunea aplicată de un subaltern organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv, fără să se informeze corect cu privire la eveniment.

În opinia lui Godină, acest gest echivalează cu o antepronunțare. Gestul șefului Jandarmeriei vine, după cum explică polițistul, „fără ca măcar să afle de la firul ierbii ce a fost acolo”.

De asemenea, Godină sugerează că jandarmul care a aplicat sancțiunea ar fi putut avea dreptate, interpretând avenimentul ca o „adunare publică” și nu ca o simplă „comemorare” (pentru care legea este mai îngăduitoare), odată ce activistul a început să decidă cine are voie să rămână în zonă după ora 23:00.

Citește și
colectiv
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

„Pentru cei care nu cunosc legea, și observ că sunt mulți care nu o cunosc, dar pe facebook sunt experți, când vine vorba de comemorări, legea e ceva mai îngăduitoare, așa cum e logic să fie. Organizatorul a organizat un marș care la ora 20 s-a încheiat. Ați înțeles, da? La ora 20, marșul s-a încheiat. De la ora 10 până la ora 23 era notificată o comemorare în același loc, cu un alt organizator, care însă, la ora 23 a zis că el și-a încheiat activitatea”, a scris Marian Godină.

Marian Godină sare în apărarea jandarmului

Godină condamnă publicarea imaginii jandarmului și hărțuirea acestuia și a familiei sale, spunând că este un comportament rușinos.

„În legătură cu cei care ați distribuit imaginea jandarmului, cu mențiunea "haideți să-l facem cunoscut", ar trebui să vă fie rușine că faceți praf un om care, deși ocupă o funcție publică, nu e o persoană publică. I-ați căutat soția la serviciu, părintii lui sunt devastați de ce au citit pe net despre copilul lor, un tânăr de 26 de ani.

Să știți că voi, ăștia de vă ziceți progresiști, nu sunteți cu nimic mai buni decât ăilalți, așa zișii suveraniști. Doar că aveți mai multă școală, dar asta vă face cu mult mai răi. Jandarmule, dacă citești textul ăsta, capul sus, armata-i lungă!”, a mai scris Godină.

Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare, Marian Rădună, a anunţat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie.

Conducerea Jandarmeriei Române și-a cerut scuze după ce un plutonier l-a amendat cu 3.000 de lei pe cel care a organizat marșul de comemorare pentru victimele din clubul „Colectiv”.

Motivul invocat de jandarm pentru sancțiune a fost că 25 de participanți au rămas în fata clubului după ora la care marșul ar fi trebuit să se încheie. Jandarmul respectiv este cercetat de superiori, în timp ce organizatorul a anunțat că va depune plângere pentru abuz.

1.000 de persoane au mers din Piața Universității până în fața clubului Colectiv, marcând astfel 10 ani de la tragedia în urma căreia au pierit 65 de suflete.

Participanții au ținut momente de reculegere, au aprins lumânări și au purtat în brațe fotografiile celor care azi nu mai sunt. Marșul a fost aprobat, iar jandarmeria a mers cu oamenii pe traseu. Deși nu au existat incidente, organizatorul s-a trezit la final cu o amendă.

Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv

Sursa:

Etichete: Marian Godina, colectiv, jandarm,

Dată publicare: 03-11-2025 10:05

Articol recomandat de sport.ro
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să audă de rețele de socializare
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să audă de rețele de socializare
Citește și...
Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv
Stiri actuale
Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a oferit scuze publice pentru incidentul de la comemorarea tragediei Colectiv, unde organizatorul a fost amendat pentru depășirea orei aprobate.

Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei
Stiri actuale
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare, Marian Rădună, a anunţat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie.

Ilie Bolojan, despre Colectiv: Forma de respect a lumii politice ar fi însemnat să ai şi un spital care să trateze marii arşi
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre Colectiv: Forma de respect a lumii politice ar fi însemnat să ai şi un spital care să trateze marii arşi

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că forma de respect a lumii politice pentru tragedia de la Colectiv ar fi însemnat, printre altele, ca ţara noastră să aibă şi un spital funcţional după 10 ani, care să trateze marii arşi.

Recomandări
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse
Stiri Justitie
„Jupiter 4” .Operațiune de amploare a Poliției în mai multe județe. Frații Micula sunt printre cei vizați - Surse

Politiștii și procurorii au făcut luni dimineață 78 de percheziții în mai multe județe din țară în dosare care vizează contrabanda, evaziunea fiscală, delapidarea, înșelăciunea și alte infracțiuni.  

30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil

Retrospectiva Știrilor PRO TV ne duce înapoi în anul 1997, un an al speranțelor și al provocărilor. Un an în care România a simțit greutatea crizei economice, dar și fiorul schimbării.

Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin
Stiri externe
Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 02 Noiembrie 2025

30:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28