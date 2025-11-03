Marian Godină sare în apărarea jandarmului care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorării victimelor de la Colectiv

Marian Godină a reacționat în scandalul jandarmului care l-a amendat pe organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv. Polițiștul l-a apărat pe tânăr.

Polițiștul l-a ciritcat pe șeful Jandarmeriei care și-a cerut scuze fără a afla de la „firul ierbii ce a fost acolo”.

Marian Godină consideră că șeful Jandarmeriei a făcut de râs instituția atunci când și-a cerut scuze public pentru sancțiunea aplicată de un subaltern organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv, fără să se informeze corect cu privire la eveniment.

În opinia lui Godină, acest gest echivalează cu o antepronunțare. Gestul șefului Jandarmeriei vine, după cum explică polițistul, „fără ca măcar să afle de la firul ierbii ce a fost acolo”.

De asemenea, Godină sugerează că jandarmul care a aplicat sancțiunea ar fi putut avea dreptate, interpretând avenimentul ca o „adunare publică” și nu ca o simplă „comemorare” (pentru care legea este mai îngăduitoare), odată ce activistul a început să decidă cine are voie să rămână în zonă după ora 23:00.

„Pentru cei care nu cunosc legea, și observ că sunt mulți care nu o cunosc, dar pe facebook sunt experți, când vine vorba de comemorări, legea e ceva mai îngăduitoare, așa cum e logic să fie. Organizatorul a organizat un marș care la ora 20 s-a încheiat. Ați înțeles, da? La ora 20, marșul s-a încheiat. De la ora 10 până la ora 23 era notificată o comemorare în același loc, cu un alt organizator, care însă, la ora 23 a zis că el și-a încheiat activitatea”, a scris Marian Godină.

Godină condamnă publicarea imaginii jandarmului și hărțuirea acestuia și a familiei sale, spunând că este un comportament rușinos.

„În legătură cu cei care ați distribuit imaginea jandarmului, cu mențiunea "haideți să-l facem cunoscut", ar trebui să vă fie rușine că faceți praf un om care, deși ocupă o funcție publică, nu e o persoană publică. I-ați căutat soția la serviciu, părintii lui sunt devastați de ce au citit pe net despre copilul lor, un tânăr de 26 de ani.

Să știți că voi, ăștia de vă ziceți progresiști, nu sunteți cu nimic mai buni decât ăilalți, așa zișii suveraniști. Doar că aveți mai multă școală, dar asta vă face cu mult mai răi. Jandarmule, dacă citești textul ăsta, capul sus, armata-i lungă!”, a mai scris Godină.

Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare, Marian Rădună, a anunţat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie.

Conducerea Jandarmeriei Române și-a cerut scuze după ce un plutonier l-a amendat cu 3.000 de lei pe cel care a organizat marșul de comemorare pentru victimele din clubul „Colectiv”. Motivul invocat de jandarm pentru sancțiune a fost că 25 de participanți au rămas în fata clubului după ora la care marșul ar fi trebuit să se încheie. Jandarmul respectiv este cercetat de superiori, în timp ce organizatorul a anunțat că va depune plângere pentru abuz. 1.000 de persoane au mers din Piața Universității până în fața clubului Colectiv, marcând astfel 10 ani de la tragedia în urma căreia au pierit 65 de suflete. Participanții au ținut momente de reculegere, au aprins lumânări și au purtat în brațe fotografiile celor care azi nu mai sunt. Marșul a fost aprobat, iar jandarmeria a mers cu oamenii pe traseu. Deși nu au existat incidente, organizatorul s-a trezit la final cu o amendă.

