Militari israelieni au tras cu „gloanţe reale” într-un grup de diplomaţi străini, inclusiv din România, în Jenin

Ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot anunţă miercuri o convocare a ambasadorului Israelului la Paris, în urma unor tiruri ”inacceptabile” ale armatei israeliene, în Cisiordania ocupată, împotriva unor diplomaţi, inclusiv din Franţa, dar şi din România şi alte ţări, relatează AFP.

Ministerul palestinian de Externe a difuzat o înregistrare video care suprinde două persoane purtând uniforma armatei israeliene care ameninţă cu arma un grup de diplomaţi.

Mai multe focuri de armă răsună în acest scurt fragment, pe care AFP scrie că nu a fost în măsură să-l autentifice în mod independent.

Israeli forces opened fire on a foreign diplomatic delegation of 35 ambassadors, consuls and diplomats upon their arrival at an entrance to the Jenin refugee camp in the occupied West Bank on May 21.

The camp has been under siege since January 21 pic.twitter.com/d9mXppYi55