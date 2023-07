Marcel Ciolacu susține că și în România alimentele vor fi mai ieftine. Când se va întâmpla asta

Pe de altă parte, el a anunțat că Guvernul caută soluții pentru reducerea deficitului bugetar.Ar putea adopta vineri, o decizie în urma căreia angajații din construcții și industria alimentară, să achite contribuțiile pentru sănătate.

După ce a constatat că alimentele din Germania sunt mai ieftine decât cele din România, premierul s-a întâlnit cu retalieri locali din Germania care, activează și la noi.

Marcel Ciolacu, Prim-ministru al României: "Am avut discuții aplicate mai ales în zona de a se procesa cât mai multe produse alimentare în România, astfel încât prețurile să scadă mai mult. Este normal că dacă se vor produce în România vor fi și mai ieftine."

Guvernul a promis că prețurile alimentelor de baza se vor reduce după ce a adoptat ordonanța prin care adaosul comercial pe lanțul de aprovizionare a fost plafonat. Efectul deciziei nu se vă simți prea curând.

Între timp, executivul continuă discuțiile despre eliminarea excepțiilor fiscale, astel încât și angajații din construcții și cei din industria alimentară să plătească contribuțiile la sănătate. Măsura este deja agreată în coaliție.

Marcel Ciolacu, Prim-ministru al României: ''Nu se va mări niciun impozit, nu vor fi introduse impozite noi, se va lucra exact pe ceea ce ne-am asumat în acest moment. Există excepții la trei categorii, la IT este o scutire pe profit și la construcții și agricultură, unde sunt excepții și pe CASS și impozitele pe profit. Aici o să avem o discuție, pe venit. Sunt anumite excepții la TVA, de pildă la medicamente. Eu nu cred că trebuie să scoatem această excepție la medicamente sau alimente. Am văzut excepții la plimbatul cu barca. Scuzați-mă. "

Pe de altă parte, premierul a avut și o întâlnire cu români stabiliți în Germania. Printre ei și o tânăra care a plecat din Piatra Neamț de ani de zile iar acum este parlamentar german.

Ana Maria Trăsnea, parlamentar SPD în Bundestag: "Am venit acum 16 ani din România, aveam 13 ani și pot spune că am avut niște șanse extraordinare pe care le-am putut prinde aici. Eu și sora mea am fost parte din generația "singuri acasă" și după ce părinții mei au divorțat, am putut să vin să o urmez pe mama aici."

În sală a fost și Michael Schmidt un prieten al președintelui Klaus iohannis, și cel care deține automobile Bavaria. Numele sau a fost vehiculat în scandalul achiziționării de autoturisme BMW de către ministerul de Interne.

Michael Horst Schmidt, CEO-ul Automobile Bavaria:"- Pentru ce vă aflați aici?

- Păi, am fost invitat aici. Totuși sunt cetățean german. Sunt aici invitați din toate domeniile.

- Îl susțineți pe domnul Ciolacu?

- Păi susțin pe oricine face treabă bună."

Marcel Ciolacu revine în țară tot cu o cursă de linie care va face escală. Insistă că va călători în acest mod, pentru ca așa este obisnuit.

