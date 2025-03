MApN: Patru pacienți din Macedonia de Nord - transportați cu o aeronavă militară română la Bruxelles

Pe timpul zborului, pacienții au fost monitorizați de o echipă medicală mixtă asigurată de Ministerul Apărării Naționale și Departamentul pentru Situații de Urgență, precum și de personal medical belgian. Aeronava militară a revenit în țară în dimineața zilei de miercuri, arată un comunicat MApN.

Misiunea aeronavei a fost aprobată de ministrul Apărării Naționale, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență. Aceasta se înscrie în Mecanismul european de protecție civilă (ECPM), care a fost instituit în 2001 de Uniunea Europeană, pentru a permite țărilor participante (UE și non-UE) să își coordoneze asistența în cazul unei situații de urgență la scară largă care nu poate fi rezolvată doar de sistemul de protecție civilă al unei țări.

Macedonia de Nord a activat mecanismul de protecție civilă al UE, solicitând asistență pentru evacuarea a 15 pacienți cu arsuri grave. Nouă țări europene au reacționat rapid - Croația, Grecia, România, Slovenia, Suedia, Lituania, Ungaria, Luxemburg și Norvegia - făcând imediat oferte de asistență prin intermediul mecanismului.

Luni, MApN a informat că o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat de la Otopeni pentru a executa o misiune umanitară pentru transportul a patru pacienți diagnosticați cu arsuri de la Skopje, Macedonia de Nord, la un spital din Vilnius, Lituania.

În primele ore ale zilei de duminică, într-un club de noapte din Kocani, Macedonia de Nord, a izbucnit un incendiu care a ucis 59 de persoane și a rănit peste 155.

Clubul se afla într-o clădire veche care a fost anterior un depozit de covoare și funcționa de mai mulți ani, potrivit presei locale MKD, citată de AP.

Incendiul a provocat prăbușirea parțială a acoperișului clădirii cu un singur etaj, dezvăluind rămășițele carbonizate ale grinzilor de lemn și ale resturilor. Poliția a izolat zona și a trimis echipe de colectare a probelor în cadrul unei operațiuni la care au participat și procurorii de stat.

Un procuror, Ljubco Kocevski, a declarat că mai multe persoane au fost interogate de poliție, dar nu a oferit alte detalii și a subliniat că cauza incendiului este încă în curs de investigare.

BREAKING: Fire breaks out at nightclub in Kocani, North Macedonia, killing at least 50 people. pic.twitter.com/zQ55FBINPA