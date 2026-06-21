Două aeronave Eurofighter Typhoon britanice au decolat din Baza Aeriană Borcea pentru a monitoriza situaţia. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, a precizat MApN.

”În noaptea dinspre 20 spre 21 iunie, Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Ca urmare a detectării a unui grup de semnale radar, la 22 km nord-est de Vâlcove, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 02:16”, a anunţat, duminică dimineaţă, MApN.

Potrivit sursei citate, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 02.19, pentru monitorizarea situaţiei.

”Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 3.37”, a precizat MApN, menţionând că informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de aceste atacuri şi menţine permanent legătura cu acestea.