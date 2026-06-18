Locuitorii din Jeleznodorojnîi, situat la est de Moscova, au publicat fotografii care arată o peliculă neagră depusă după ploaie, formată din particule rezultate în urma arderii produselor petroliere.

De asemenea, locuitorii din Liuberețî, aflat la sud-est de capitală, au raportat un miros puternic de fum și materiale arse.

Cu toate acestea, autoritatea de monitorizare a mediului din Moscova, MosEkoMonitoring, a declarat că „nivelul concentrației poluanților din aerul Moscovei, la ora 12:00, nu depășea limitele maxime admise”, informează publicația independentă Meduza.

Meteorologi independenți avertizează însă că precipitații care conțin particule provenite din arderea produselor petroliere ar putea continua să cadă în estul regiunii Moscova și în următoarele 24 de ore.