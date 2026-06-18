Zelenski, după atacul cu drone asupra Rusiei: „Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră”

Stiri externe
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Getty

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris joi atacul armatei sale cu zeci de drone asupra Moscovei ca fiind „absolut justificat”.

autor
Claudia Alionescu

Atacul a avut loc dimineață devreme și a fost prezentat ca un răspuns la lovitura rusă asupra uneia dintre catedralele istorice din Kiev, de luni.


Informația este transmisă de agenția EFE.

'Desigur, nu vrem ca Ucraina să ardă din cauza dușmanului, dar dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră', a declarat Zelenski de la Bruxelles într-un mesaj vocal trimis unui grup WhatsApp de jurnaliști care acoperă știrile ucrainene.

Rușii trebuie să simtă că 'un singur om, Putin', poartă războiul, a adăugat Zelenski.

În mesaj, el i-a propus din nou președintelui rus Vladimir Putin un armistițiu imediat și oportunitatea de a negocia încheierea conflictului.

Cel puțin 16 oameni au fost răniți joi într-un atac masiv cu drone asupra Moscovei și a regiunii înconjurătoare, au informat autoritățile locale.

Printre răniți se numără doi copii, cu vârste de 3 și 10 ani, a declarat Andrei Voroviov, guvernatorul regiunii Moscova, pe rețelele de socializare.

El a adăugat că serviciile de urgență încă încearcă să stingă incendiile provocate de atac, cel mai mare împotriva capitalei și a împrejurimilor sale în ultimii doi ani de război, potrivit agenției de știri TASS.

La sud-est de Moscova, dronele au reușit să lovească miercuri noapte un complex de rafinării, care mai fusese atacat în urmă cu două zile.

'Forțele de apărare aeriană continuă să respingă atacul masiv. Mai multe drone au reușit să lovească o rafinărie de petrol din Moscova', a informat primarul Moscovei, Serghei Sobianin, prin intermediul aplicației Telegram.

Sobianin a mai anunțat că resturi dintr-o dronă doborâtă au căzut pe un centru comercial adiacent marelui complex industrial unde se află rafinăriile Kapotnia.

Primarul capitalei ruse a estimat că peste 190 de drone care vizau capitala rusă au fost doborâte în cursul nopții.

Atacul cu drone lansat de Ucraina, unul dintre cele mai grave de la începutul războiului

Moscova s-a confruntat cu unul dintre cele mai grave atacuri cu drone ucrainene de la începutul războiului, a recunoscut joi primarul Moscovei, citat de dpa.

Toate aeroporturile din regiunea Moscova au fost forțate să se închidă. Numai Aeroportul Șeremetievo a anulat 30 de zboruri.

Autoritățile regionale au raportat, de asemenea, 60 de drone doborâte în regiunea Briansk. Alte 60 au fost doborâte în regiunea sudică Rostov, unde un om a murit și alți doi au fost răniți în orașul Gukovo. O altă persoană a murit în Belgorod, regiune de graniță cu Ucraina.

Ministerul Apărării rus a informat cu privire la interceptarea a 555 de drone ucrainene cu aripi fixe în regiunile Astrahan, Belgorod, Briansk, Volgograd, Voronej, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lipețk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tula, Rostov, Riazan și regiunea Moscova.

De cealaltă parte, aviația ucraineană a anunțat că forțele ruse au lansat în noaptea de miercuri spre joi șapte rachete balistice și 239 de drone cu rază lungă de acțiune către Ucraina.

Apărarea aeriană ucraineană a reușit să neutralizeze patru rachete balistice și 212 drone deasupra mai multor regiuni din nordul, estul și sudul Ucrainei.

Alte două rachete balistice și 26 de drone de atac au lovit nouă puncte diferite din Ucraina, care nu au fost specificate de Forțele Aeriene.

Forțele Aeriene ucrainene au raportat, de asemenea, căderea de fragmente din drone sau rachete doborâte în alte șapte locuri.

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Sursa: Agerpres

Etichete: Zelenski, Ucraina, moscova, atac, drone,

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