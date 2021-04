Mâncărurile de miel, baza sărbătorilor de Paște. Cei care nu au gătit l-au putut comanda și semipreparat

A fost o zi dificilă pentru cei care lucrează în bucătăriile restaurantelor, dar și în băcănii ori patiserii. Mielul a fost rumenit, ciorbele au dat în clocot, iar cozonacii s-au umflat de mândrie după ce au stat cu orele la dospit.

Românii ocupați sau fără dorință de a jongla cu oalele și-au comandat masa de Paște cu totul.

Sute de clienți au trecut vineri pe la această braserie pentru a-și ridica pachetele. Peste 2.000 de cozonaci s-au copt până acum, iar în bucătărie nu se stă o clipă.

Alina Grigore, patiserie: ”Este foarte mare agitație, azi sunt cele mai multe comenzi. Cel mai căutat produs este cozonacul însiropat în coniac , în vin ars, acesta, nu are stafide, e doar cu cacao, îl înfundăm în coniac cu zahăr”.

Și pasca ori turta dulce în formă de ou cu glazură colorată s-au bucurat de apreciere.

În timp ce în fața băcăniilor coada se întindea pe trotuar, în restaurante oalele dădeau în clocot.

Peste 50 de pachete se pregătesc numai aici. Pasca în stil basc fără aluat și fără stafide va sta demna lângă ciorba de miel. S-au făcut 40 de litri.

”Ciorba noastră a durat undeva la 4 ore pentru că am ales să extragem din oase tot ce am putut și carnea de pe oase am folosit-o pentru ciorbă”.

Comenzile ajuns la destinatari în 24 de ore

Bucătarii ne explica de ce nu se pierde nimic din produsul de bază al sărbătorii: mielul.

Sorin Stoica: ”Îl împărțim în două, ne folosim de oase pentru ciorbă și de restul cărnii pentru rulada de miel. Noi am copt mai întâi oasele, după care le-am fiert și lucrul acesta aduce un plus de gust preparatului. Oasele sunt în acest caz un potențiator de gust. La sfârșit am adăugat foarte multe verdețuri, precum lobodă și ștevia și am acrit-o cu borș, în alte părți se obișnuiește să se acrească cu măcriș sau zer, noi am pus borș și bulion la sfârșit”.

În zeama de la oase se fierb și organele pentru acest drob în crustă crocantă tăvălit în pesmet.

Mihai Merișanu: ”E în formă de ou pentru că el are un ou înăuntru. Și o să îl panetăm și o să îl prăjim, asta o să intensifice absolut toate aromele care se află acolo. Ca și pont dacă vreți, organele trebuie tratate cu mare grija. Ele trebuie fierte de la început într-o apă aromată, noi folosim o zeamă de oase. Orice dă aromă și altceva important să puneți: sunt verdețurile, e primăvară și putem folosi ceapă, usturoi, pătrunjel, mărar, dar și ștevie, leurdă, măcriș”.

Drobul în forma lui inițială a rămas o noapte la rece în frigider, apoi se tăvălește prin ou și făină ca un șnițel.

Cei care au vrut să-și umple totuși casele de arome au comandat friptură de berbecuț semipreparată, care are în pachet toate instrucțiunile de gătire împreună cu garnitura vidată.

Andrei Popa, administrator restaurant: ”Aici avem oaia, carnea de oaie, pe care am condimentat-o, e cu leurdă, hrișcă și stafide, carnea vine însoțită cu rețetă, timpii de prepare, e foarte ușor, se ia carnea și se pune în cuptor încins la 180 de grade și timpul de preparare e în 30 și 40 de minute, în funcție de cât vrem să gătim. Carnea vine cu piurerul de urzici, poate fi deja ca și garniture, este vidată, se deschide pachetul”.

Toate comenzile vor ajunge la destinatari în următoarele 24 de ore.