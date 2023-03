Maldăre de gunoaie pe traseele din Sibiu. Reacțiile localnicilor când sunt întrebați cine le aruncă

Traseele sunt curățate periodic de primării și de voluntari. Dar pe cât strâng oamenii de bine, aruncă peste noapte cei care sunt certați cu legea și cu bunul simț.

La marginea cătunului Trăinei, din apropierea comunei Rășinari, farmecul locului a fost tulburat de uriașa groapă de gunoi, unde zac tone de PET-uri, electrocasnice și resturi de mobilă.

Deșeurile sunt chiar lângă o porțiune din traseul turistic Emil Cioran, vizitat de mii de turiști. Localnicii spun că nu știu cine ar putea fi autorii dezastrului.

Localnic: „Le-am văzut că mai trec mai des din ăștia (oameni) dar nu am văzut pe nimeni să le arunce.”

Reporter: „Le aruncă seara?”

Localnic: „Seara sau dimineața când nu se trezește lumea…”

Reporter: „Oamenii de aici din sat aruncă și ei?”

Localnic: „Nu, eu nu am văzut pe nimeni să arunce. Ne îngrijorează dar ce să facem, am tot spus să aducă containere.”

Reporter: „Chiar nimeni de aici nu aruncă?”

Localnic: „Apoi poate un copil, un pet care vine de la Poplaca.”

Reporter: „Acolo nu sunt doar 2-3 pet-uri, sunt mii de pet-uri. Șiu eu văd dar sunt de ani de zile.”

Reporter: „Cum vă explicați cantitatea asta uriașă de gunoaie?”

Localnic: „Lasă-mă în pace.. Mi-e și scârbă.”

Reporter: „Vine lumea așa la adăpostul întunericului, le aruncă?”

Localnic: „Eu seara încui poarta, la ce să mai urmăresc eu.”

Reporter: „Aruncă și lumea de aici din sat?”

Localnic: „Păi cred că, de unde să vină... Că doar nu va veni din cer!”

Mergem la câțiva kilometri de Rășinari, aproape de comuna Poplaca. Și aici gunoaiele au pus stăpânire pe marginea drumului și pe o bucată din pădure.

Traseul turistic, cotropit acum de maldăre de gunoi, a fost amenajat de o asociație din Sibiu care promovează mișcarea în natură. Are aproape 40 de kilometri și se desfăsoară pe ruta Sibiu - Rășinari - Poplaca - Orlat - Gura Râului - Cristian, după care revine în municipiul Sibiu, traversând păduri și pajiști, locuri de o frumusețe aparte. În ultimii ani însă, a devenit un traseu al gunoaielor.

Mihai Proca, președinte Asociația Tură în Natură Sibiu: „Din păcate, a apărut acest fenomen al gunoaielor aruncate de-a lungul traseelor turistice din județul Sibiu, aruncate de diverse persoane pentru a nu plăti taxele de depozitare a deșeurilor, în special al celor din construcții. Noi, ca asociație, am făcut ecologizări de-a lungul acestor trasee în mod constant.”

În scurt timp însă, gunoaiele apar din nou.

Bogdan Bucur, primarul comunei Rășinari: „Am mai dat amenzi pentru cei ce aruncă gunoaiele. De multe ori i-am identificat și după facturi, i-am chemat și le-am arătat facturile. Mulți dintre ei spun că nu ei fac, ci au avut o lucrare în casă și cel care lucrează i-a spus că rezolvă el problema cu gunoiul.”

În perioada următoare, zonele cu probleme vor fi curățate din nou. Garda de Mediu va face verificari, iar dacă primăriile nu găsesc o rezolvare, vor fi sancționate.

Gunoaie în cantități alarmate au apărut și în pădurea Dumbrava - rezervație naturală - și pe Dealul Gușteriței, care oferă o vedere de ansamblu asupra municipiului Sibiu.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 18-03-2023 07:22