Şedinţa ordinară a Consiliului General al Capitalei de joi nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum.

Au fost prezenţi doar 27 de consilieri generali, insuficienţi pentru cvorum de şedinţă.

Social-democrații condiționează revenirea de redactarea rapoartelor pentru proiectul privind diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali.

Proiecte culturale, imobiliare și de mobilitate

Pe ordinea de zi figurează desființarea Centrului Cultural Expo Arte și transferul activității și personalului către ARCUB, de la 1 mai. De asemenea, consilierii vor dezbate:

- Majorarea chiriilor pentru locuințe convenabile: Tariful de bază propus este de 8 lei/mp, multiplicat cu coeficienți zonali (3,5 pentru zona A, 2,5 pentru B, 2 pentru C și 1,5 pentru D). Primarul Ciprian Ciucu a informat recent că actualizarea vizează peste 4.000 de locuințe ale Administrației Fondului Imobiliar, unde chiriile variază actualmente între 115 lei pentru o garsonieră și 171 lei pentru un apartament cu trei camere.

- Amplasament pe malul Lacului Străulești: Primăria Sectorului 1 va fi împuternicită să achiziționeze cinci imobile de pe Bulevardul Bucureștii Noi nr. 245 pentru proiectul „Promenada Verde". Suma va fi suportată integral din bugetul local al sectorului, imobilele urmând să devină domeniu public.

- Exproprieri de 75,8 milioane lei: Aprobarea procedurilor pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză – Șoseaua Pipera, care vizează lărgirea bulevardului, extinderea infrastructurii de tramvai și construirea unui parc park&ride.

- Mobilier urban pentru bicicliști: Parteneriat cu Asociația HaicuBicla pentru amplasarea de stații self-service, rasteluri și suporturi în zece locuri din Capitală. Asociația furnizează mobilierul gratuit, iar Administrația Străzilor asigură amplasarea și administrarea.